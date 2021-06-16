iOS 15'in, Eski iPhone'lara "Biraz Eksik" Geleceği Ortaya Çıktı!

Apple, iOS 15'i iPhone 6S de dahil olmak üzere pek çok eski iPhone modeline de getirecek. Ama görünüşe göre tüm eski modeller, eksiksiz bir iOS 15 deneyimi yaşatamayacak!