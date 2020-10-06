iPad Air 4'ün Performansı, iPhone 12 Performansından İpuçları Veriyor

Apple'ın yakında satışa sunulacak olan iPad Air 4'ünden nasıl bir performans beklemelisiniz? Yepyeni A14 Bionic yonga setiyle gelen tabletin hız testi raporları internette paylaşıldı.
@UniverseIce tarafından paylaşılan bilgilerde iPad13,2 adlı bir cihaz görünüyor ancak aslında bu cihaz, yeni iPad Air 2020'den başkası değil. Cihazın Geekbench'te tek çekirdekte 1583 puan, çoklu çekirdekte ise 4198 puan aldığı gözleniyor. A12 Bionic yonga setine sahip olan iPad Air 3'ün tek çekirdekte 112, çoklu çekirdekte ise 2832 puan alabildiğini söyleyelim. Apple, önceki modele göre yüzde 40 performans artışı olduğunu söylemişti, gelen bilgiler bunun doğru olduğunu gösteriyor.
Şu anki iPad Pro'lardaki A12Z Bionic yonga seti ise 1118 puan ile tek çekirdekte biraz daha düşük, 4564 puan ile çoklu çekirdekte biraz daha yüksek puan alıyor. Buradan 2020 iPad Air'in gerçekten de güçlü olacağını görmek mümkün. A14 Bionic'in beklenen iPhone 12'lerde de kullanılması beklendiğinden testler özellikle ilgi çekiyor.
iPad Air 4'ün ekimde satışa sunulacağı açıklanmıştı, bu yüzden performansı bizzat görmek isteyenler fazla beklemeyecekler. iPhone 12'nin ise muhtemel tanıtım tarihi 13 Ekim ancak satışa sunulma tarihi daha geç olabilir.
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