iPad Pro 2020, Eskisinden Çok da Hızlı Olmayabilir

Apple'ın yeni iPad Pro 2020'sinden gelen erken benchmark skorları, 2018 versiyonundan sadece yüzde 1 oranında daha hızlı olduğunu gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
iPad Pro 2020, Eskisinden Çok da Hızlı Olmayabilir

Apple'ın henüz tanıttığı iPad Pro 2020 için bir kesim tarafından şimdiden övgüler yağmaya başlansa da, aslında diğer yandan Apple'ın sadece ismiyle kazanç elde etmek için piyasaya süreceği sıradan bir model olduğu da konuşuluyor.Öyle ki gelen yeni bir iddia, iPad Pro 2020'nin yalnızca yüzde 1 daha hızlı olduğunu ortaya koyuyor.

MySmartPrice tarafından paylaşılan erken test sonuçlarına göre iPad Pro 2020, bundan 2 yıl önce piyasaya çıkan iPad Pro 2018 modelinden yalnızca yüzde 1 oranında daha yüksek hız sağlıyor. Buna göre yeni iPad Pro 2020 AnTuTu test sonucuyla 712 bin 218 puan toplarken, buna karşılık iPad Pro 2018, 705 bin 585 puana sahip.

Evet, yeni iPad Pro 2020'de birtakım farklı özellikler de yer alıyor. Ancak baktığınız zaman, eğer bu erken sonuçlar doğruysa ve yeni tablet sadece yüzde 1 oranında hız sağlayacaksa, bunun tableti bekleyenler için pek de iyi bir haber olmadığı kesin.

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