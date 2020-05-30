iPhoen 12 İçin Yeni İddia: Tanıtımı, Aylarca Gecikebilir

Apple'ın geleneklerine bağlı bir şirket olduğu bir gerçek. Yeni iPhone'larını yılın hep aynı döneminde tanıtması da bunu kanıtlıyor. Ama bu sefer, iPhone 12 tanıtım tarihi Eylül ayında olmayacak gibi gözüküyor. iPhone 12'nin tanıtım tarihinin alıştığımız tarihlerden farklı olacağını gösteren çok fazla sızıntı ve spekülasyon ortaya çıkmış durumda. Buradaki asıl soru ise, tanıtımın ne kadar erteleneceği. Yeni bir bilgiye göre iPhone 12 tanıtımı, beklenenden de uzun bir süre ertelenebilir.
Bu yeni iddianın kaynağı, daha önce Apple'ın planlarını doğru bir şekilde tahmin etmiş olan finansal hizmetler firması Cowen'dan geliyor. Firmanın raporuna göre iPhone 12 tanıtım tarihi, Kasım'ın sonlarına doğru ertelenebilir ve bu da beklenilen tarihten en az iki ay sonrası anlamına geliyor.
Tabii ki bu ertelemenin sebebi, halen devam etmekte olan ve küresel olarak tedarik zincirlerini ve üretim planlarını bozmuş olan Covid-19 salgını. Bu açıdan Apple'ın da erteleme kararı almış olması oldukça anlaşılır bir durum.
iPhone 12 yayımının ertelenmeyeceğine dair bazı raporlar da bulunsa da, bu raporların sayısı oldukça az. Genel ortak görüş ise bir aylık erteleme olacağı, yani yayımın Ekim ayında yapılacağı yönünde.
Bu açıdan da iPhone 12'nin Kasım ayında yayımlanması beklenilenden daha sonra olacağı anlamına geliyor ve bu tarih, iPhone 12'nin 2020 yılının en son tanıtılan büyük telefonu olmasına sebep olabilir. Şu anda en son beklenen telefon Ekim ayında tanıtımı beklenen Google Pixel 5 olarak gözüküyor.
Ayrıca iPhone 12'nin yayımının 2021'e kadar ertelenebileceğine dair de bazı raporlar bulunuyor. Bu durumun da artık teknoloji takvimlerinde yer etmiş Eylül yayımlarına sahip olan Apple'ın yayım takvimini oldukça bozacağı rahatlıkla söylenebilir...
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