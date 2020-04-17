iPhone 12 Pro Max'a Ait Çizimler İnternete Sızdı

iPhone 12 Pro Max'a ait olduğu söylenen çizimler, telefonun tasarımıyla ilgili birçok ipucu verdi.

iPhone 12 Pro Max'a Ait Çizimler İnternete Sızdı

İnternette ortaya çıkan iPhone 12 Pro Max çizimleri, iddiaya göre telefonun yüzde 70 tamamlanmış halini gösteriyor.

Çizimler, daha önceki dedikodulardaki bazı tasarım öğelerini doğruluyor, düz kenarlar ve daha düz cam paneller gibi. Ekran üzerindeki çentiğin küçüldüğü gözleniyor, ancak bu bölümün sızıntılara dayanarak düzeltildiğini söyleyelim. Orijinal CAD modelinde daha büyük bir çentik bulunuyor.

Ekran çerçevesinin önceki modellerdeki 2,55mm'ye karşılık olarak 1,55mm'ye kadar daraldığı gözleniyor. Kamera çıkıntısının iPhone 11 Pro Max'tan daha büyük olduğu fark ediliyor, bununla birlikte kameraların aralarındaki boşluğun gerçekteki gibi olmayabileceği belirtiliyor. Önceki dedikodularda olduğu gibi dördüncü kameranın bir LiDAR sensörü olduğu belirtiliyor. 5G destekli olduğu söylenen telefonun kenarlardaki anten bandı genişletilmiş.

Apple yeni telefonlarını sonbaharda tanıttığında bu tasarımın ne kadar gerçeği yansıttığını hep beraber göreceğiz. Elbette tanıtım tarihine kadar tasarım hakkında yeni ipuçları ortaya çıkabilir.

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