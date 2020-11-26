Samsung, Galaxy Z Flip 2 Planlarını, Galaxy S21 İçin Değiştirdi

Samsung'un sıradaki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2'nin tanıtımı, görünüşe göre Galaxy S21'e kurban gidecek. Samsung'un Galaxy Z Flip 2 planları neden değişti; bu değişikliğin Galaxy S21 ile ne ilgisi var?