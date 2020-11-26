Samsung, Galaxy Z Flip 2 Planlarını, Galaxy S21 İçin Değiştirdi

Samsung'un sıradaki katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 2'nin tanıtımı, görünüşe göre Galaxy S21'e kurban gidecek. Samsung'un Galaxy Z Flip 2 planları neden değişti; bu değişikliğin Galaxy S21 ile ne ilgisi var?

  • Ercan Uğurlu
Samsung'dan, Galaxy Z Flip 2'ye Galaxy S21 ayarı

Güney Kore teknoloji sitesi The Elec'in yeni raporuna göre Samsung, 2021 yılında Galaxy S21 ile beraber yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Z Flip 2'yle önemli bir başarı elde etmek istiyor. Ancak daha önceki söylentilerin aksine, iki telefon aynı anda tanıtılmayacak gibi görünüyor. Ocak ayında Galaxy S21'i tanıtması beklenen Koreli devin, ocak ayı sonunda da Galaxy S21'i sahiplerine ulaştırmaya başlayacağı artık neredeyse kesin olan Samsung'un bir sonraki hamlesi ise Galaxy Z Flip 2 olacak. Ancak Galaxy S21 ile Galaxy Z Flip 2 tanıtımları arasında, en azından 3 ay olması bekleniyor. Bunun nedeni ise, Galaxy Z Flip 2'nin Galaxy S21'in önünü kesmesinin istenmemesi olarak gösteriliyor.

Samsung'un Galaxy Z Flip 2'yi, Galaxy S21'den sonra tanıtacağı ve 2021'in ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkartacağını söyleyen The Elec, şirketin aynı zamanda yeni kablosuz kulaklıklarını da aynı dönemde tanıtacağını ifade etmiş. Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklıklarının adı ise Galaxy Buds Beyond.

Yayınlanan rapor ayrıca Galaxy S21 serisi için olası üretim planlamasına da ışık tutuyor. Habere göre şirket başlangıçta 6 milyon adet üretmeyi planlıyor. Ancak bu sayı, bir bileşen tedarikçisinin iddiasına göre kesin değil.

Yaşanan finansal belirsizlikler, şirketi üretim rakamları konusunda temkinli davranmaya itebilir. Bunun da anlamı yeni ürünlerde stok problemi ile karşılaşılabilir. Elbette bunun ana kaynağı halen sürmekte olan Covid-19 salgını. Salgının önümüzdeki yıl nasıl bir seyir izleyeceğine bağlı olarak üretim hacmi değişkenlik gösterecek gibi görünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
BİM 27 Kasım 2020 aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
A101 26 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Realme Cep Telefonu fırsatı
EBA TV ders programı (23-27 Kasım) belli oldu! İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı
Günün En çok Okunanları
Dynabook'tan Yeni Bütçe Dostu Dizüstü Bilgisayarlar
Huawei'nin Kendi İşlemcisi Kunpeng 920'yi Kullanan PC'si Satışa Çıktı
Samsung, LCD Üretimi Konusunda Verdiği Kararı Ertelediğini Duyurdu
Japonya ve Kamboçya'da, 2 Yeni Koronavirüs Türü Daha Bulundu 
İşte Crosshair VIII Dark Hero ve AMD Zen 3 İşlemci Test Sonuçları

 

 