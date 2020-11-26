Samsung, Galaxy Z Flip 2 Planlarını, Galaxy S21 İçin Değiştirdi

Güney Kore teknoloji sitesi The Elec'in yeni raporuna göre Samsung, 2021 yılında Galaxy S21 ile beraber yeni katlanabilir akıllı telefonu olacak Galaxy Z Flip 2'yle önemli bir başarı elde etmek istiyor. Ancak daha önceki söylentilerin aksine, iki telefon aynı anda tanıtılmayacak gibi görünüyor. Ocak ayında Galaxy S21'i tanıtması beklenen Koreli devin, ocak ayı sonunda da Galaxy S21'i sahiplerine ulaştırmaya başlayacağı artık neredeyse kesin olan Samsung'un bir sonraki hamlesi ise Galaxy Z Flip 2 olacak. Ancak Galaxy S21 ile Galaxy Z Flip 2 tanıtımları arasında, en azından 3 ay olması bekleniyor. Bunun nedeni ise, Galaxy Z Flip 2'nin Galaxy S21'in önünü kesmesinin istenmemesi olarak gösteriliyor.
Samsung'un Galaxy Z Flip 2'yi, Galaxy S21'den sonra tanıtacağı ve 2021'in ilk çeyreğinin sonunda satışa çıkartacağını söyleyen The Elec, şirketin aynı zamanda yeni kablosuz kulaklıklarını da aynı dönemde tanıtacağını ifade etmiş. Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklıklarının adı ise Galaxy Buds Beyond.
Yayınlanan rapor ayrıca Galaxy S21 serisi için olası üretim planlamasına da ışık tutuyor. Habere göre şirket başlangıçta 6 milyon adet üretmeyi planlıyor. Ancak bu sayı, bir bileşen tedarikçisinin iddiasına göre kesin değil.
Yaşanan finansal belirsizlikler, şirketi üretim rakamları konusunda temkinli davranmaya itebilir. Bunun da anlamı yeni ürünlerde stok problemi ile karşılaşılabilir. Elbette bunun ana kaynağı halen sürmekte olan Covid-19 salgını. Salgının önümüzdeki yıl nasıl bir seyir izleyeceğine bağlı olarak üretim hacmi değişkenlik gösterecek gibi görünüyor.
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