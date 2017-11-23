iPhone 9, iPhone Tarihine Bir İlki Getirecek!
Gelecek senenin iPhone 9'u, daha önce hiçbir iPhone'da görmediğimiz ama Android'li ceplerde cirit atan bu seçenek ile gelebilir!
Son dedikodular, Apple'ın bir sonraki iPhone'unun çift SIM yuvasıyla geleceğini, bununla da kalmayıp yeni gigabit LTE teknolojisini destekleyeceğini söylüyor.
Apple'ın meşgul olduğu işleri tahmin etmekte gayet başarılı olan KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yeni paylaştığı raporda gelecek senenin iPhone'unun daha hızlı antenlerle geleceğini söylüyor. Rapora göre 2018'in iPhone'u, 2x2 anten modülleri yerine 4x4 MIMO dizilimi ile gelecek. Samsung'un Galaxy Note 8'i 4x4 MIMO anten modülüyle geliyor ve bu sayede şu an gigabit LTE'yi desteklemeyen ağlarda bile internet hızında iPhone X'i geçiyor.
Gigabit LTE'yi destekleyen sağlayıcıların sayısı şu an oldukça az, ancak bu yeteneğe sahip bir telefon ile geleceği garanti altına almış oluyorsunuz.
Kuo, Apple'ın ilk defa çift SIM'li bir model üzerinde çalıştığını da söylüyor. Kuo'nun açıklamasına göre 2018'in ikinci yarısında çıkacak iPhone'lardan "en az biri" çift SIM çift askıya alma (DSDS) özelliğiyle gelecek. Dahası bu telefon, mevcut LTE+3G destekleyen DSDS telefonlarından farklı olarak LTE+LTE bağlantı desteği sunabilir.
iPhone 9'un çift SIM ile gelmesi, firmanın daha uygun fiyatlı, tek SIM'li bir seçenek sunacağı anlamına gelebilir. Bilgilerimizin netleşmesi için yeni sızıntıları takip ediyor olacağız.
Zeynel A. Öztürk
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