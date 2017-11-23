iPhone 9, iPhone Tarihine Bir İlki Getirecek!

Gelecek senenin iPhone 9'u, daha önce hiçbir iPhone'da görmediğimiz ama Android'li ceplerde cirit atan bu seçenek ile gelebilir!

iPhone 9, iPhone Tarihine Bir İlki Getirecek!

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