iPhone 9'lardan Biri "Geçmişe Dönebilir"
Yeni bir iddiaya göre Apple, gelecek seneki iPhone 9 modellerinde bir kez daha "geçmişe dönecek"
iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in üçü de cam arka yüzeye sahipler. Ancak 2018'de çıkacak iPhone'lar, yeni bir iddiaya göre metal arka yüze geri dönebilir.
Nikkei'ye konuşan kaynaklar, Apple'ın 6,1 inç LCD ekranlı bir telefon üreteceğini ve bu telefonun farklı renk seçenekleri sunan metal arka yüzle "gelebileceğini" söylüyor. İddia kulağa biraz garip geliyor çünkü cam arka yüzün kablosuz şarjı kolaylaştırdığını biliyoruz. Ancak ekranda LCD teknolojisinin kullanıldığı doğruysa, bu uygun fiyatlı bir model olabilir.
Kaynağa göre Apple, bu metal kapaklı telefonla birlikte iki yeni OLED ekranlı iPhone tanıtacak. İddiaya göre bunların birinin ekran boyutu 5,8 inç, diğerinin ekran boyutu ise 6,3 inç olacak.
Bahsedilen metal arka yüzlü telefon, karşımıza iPhone SE 2 olarak çıkabilir. Bu durumda Apple'ın artık küçük ekranlı telefon üretmeyeceği sonucuna da varabiliriz.
Sızıntıların netleşmesi için biraz daha beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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