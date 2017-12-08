iPhone 9'lardan Biri "Geçmişe Dönebilir"

Yeni bir iddiaya göre Apple, gelecek seneki iPhone 9 modellerinde bir kez daha "geçmişe dönecek"

iPhone 9'lardan Biri Metal Arka Yüzle Gelebilir!

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