iPhone Kullanıcıları Apple'a Dava Açabilir
Apple, App Store'da uyguladığı yüzde 30'luk komisyonun bedelini ağır ödeyebilir.
- Ercan Uğurlu
Apple, App Store üzerinden kullanıcılara sattığı uygulamalardan yüzde 30'luk bir komisyon alıyor. Bu komisyon oranının yüksekliğinden şikayetçi olan tüketici grubu ise daha önce bir kurul eşliğinde konuyu mahkemeye taşımıştı. Sonuç Apple'dan yana olmadı. Kararın sonuçları, Apple'ın canını sıkabilir.
Apple, yakında App Store üzerinden sağladığı gelir politikası sebebiyle tüketicilerden gelen davalarla karşı karşıya gelebilir. Bunun sebebi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Apple'ın aleyhine karar vermesi. Yüzde 30'luk komisyon oranının yüksek olması, geliştiriciler tarafından kar sağlanması için uygulamaların fiyatlarının artmasına ve dolayısı ile tüketicilerin daha fazla ücret ödemesine sebep olduğuna kanaat getiren ABD Yüksek Mahkemesi, Apple'ın biletini kesmiş.
Bu sonuca göre, uygulamaların fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden tüketiciler, Apple'a ayrı ayrı dava açabilirler.
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