iPhone SE 2 Plus İçin Heyecan Verici İddia!

iPhone SE 2 hakkında ortaya atılan iddialar yetmedi, şimdi de iPhone SE 2 Plus için yeni iddialar ortaya çıktı!

iPhone SE 2 Plus'a Yeni Parmak İzi Tarayıcısı

Uzun zamandır beklediğimiz iPhone SE 2 için hala beklemeye devam ederken, daha önce duyduğumuz iPhone SE 2 Plus hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu telefonun 2021'in ilk yarısında çıkabileceği ve telefonun yeni bir parmak izi tarayıcısı tasarımı sunacağı belirtiliyor.

Bilgilerin kaynağı, Apple hakkında isabetli tahminler yapan analist Ming-Chi Kuo. Kuo, daha önce de duyduğumuz iPhone SE 2 Plus'ın tam ekran tasarımla geleceğini, ancak Face ID işlevi sunmayacağını söylemişti. Önceki dedikoduya göre cihaz, Face ID yerine güç düğmesiyle bütünleşik bir Touch ID işlevi sunacak. Böylece ekranın altındaki düğmeye de gerek kalmayacak.

İddiasını tekrarlayan Kuo, parmak izi tarayıcısının "yeni bir tasarım" sunacağını iddiasına ekledi. Analistin yeni tasarım ile düğmesin yeni konumundan ve şeklinden mi, yoksa başka değişikliklerden mi bahsettiği bilinmiyor. Kuo'nun verdiği bir başka yeni bilgi, iPhone SE 2 Plus'ın LCD ekranla gelecek olması. "SE" harflerini taşıyan bir iPhone'un daha az maliyetli LCD ekranı tercih etmesi sürpriz değil.

Telefonun 2021'de gelmesi bekleniyor ancak bir kaynak, iPhone SE 2 Plus'ın 2020'nin sonunda çıkacağını da söylemişti. iPhone SE 2 ve iPhone 12 serisi tanıtılana kadar SE 2 Plus modeli hakkında çok şey duymayabiliriz.

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