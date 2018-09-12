iPhone XS Tanıtım Öncesinde Sızdı
iPhone XS, bugünkü büyük Apple etkinliği öncesinde kendini bir kez daha gösterdi!
Apple'ın her sene düzenlediği sene sonu etkinliği bugün gerçekleşecek. Etkinlikte 2018 için yenilenen iPhone'ların tanıtılması bekleniyor. Telefonlar hakkında çok şey duysak da sızıntılar, önceki senelere göre biraz daha yavaş seyretti. Ancak iPhone XS'den gelen bir son dakika sızıntısı var.
iPhone XS'yi ilk defa görmesek de, sızıntı sayesinde telefonun nasıl olacağı konusunda iyi bir fikir edinebilirsiniz. Görüntüler elbette resmi bir kaynaktan gelmiyor. Weibo'da paylaşılan iki karede geçen sene çıkan iPhone X'e çok benzeyen bir telefon görüyoruz. Ancak bu durum sürpriz değil, yeni iPhone'ların hepsinin iPhone X'e benzeyeceğini, ekranın üst kısmında bir çentikle geleceğini biliyorduk.
Yeni iPhone'lar için heyecan katlanarak büyürken Apple'ın bugün yeni iPad'ler, yeni bir Apple Watch ve Macbook tanıtabileceğini de hatırlatalım.
Zeynel A. Öztürk
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