iPhone X'ten iPhone XS'ye Geçmeye Değer mi?
iPhone X'iniz varsa, yeni iPhone XS'e veya büyük ekranlı iPhone XS Max'e geçmeye değer mi? İşte cevabımız.
Apple, iPhone XS ve XS Max için ön sipariş almaya başladı. Peki iPhone X'i olanların yeni iPhone XS'ye veya XS Max'e ödeyeceği paraya değer mi?
Bu soruyu cevaplamak için iPhone X ve yeni XS ve XS Max arasındaki farklara tek tek göz atmakta fayda var.
İlk olarak iPhone XS'nin dışarıdan iPhone X ile neredeyse aynı göründüğünü söyleyelim. Bunun tek bir istisnası, yeni altın renk seçeneği. Buna karşın iPhone X'ten yükseltmek isteyenlerin çoğu, internette yapılan anketlere göre büyük ekranlı iPhone XS Max'i tercih edeceğini söylüyor. Bunun nedeni, iPhone XS'nin iPhone X ile aynı görünmesi olabilir.
Yenilikler Hangileri?
iPhone XS'nin en çok öne çıkan özelliklerinden bir tanesi, yeni çift kamera sistemi. Yeni sensörler, sahip oldukları daha derin pikseller sayesinde daha iyi bir düşük ışık performansı sunuyor. İki lenste de optik görsel dengeleme (OIS) bulunuyor, ancak bu iPhone X'te de vardı. Yeni imaj sinyal işlemcisi, yapay zekayı temel alan sinirsel motor yardımıyla kameranın yazılımsal gücünü oluşturuyor. Bu sayede örneğin portre fotoğraflarındaki bulanıklık efekti, daha isabetli bir hale geliyor. Ancak iOS 12 beta'yı yüklediğinizde portre fotoğraflarında iPhone X'te de önemli geliştirmeler görüldüğünü söyleyelim.
Yeni telefonlardaki en önemli kamera yeniliği, arka plan bulanıklığını ve derinliğini fotoğrafı çektikten sonra ayarlamanıza izin veren Bokeh ve Depth Control işlevi. Yalnızca bu işlev bile birçok kullanıcının XS veya XS Max'e yükseltmesini sağlayabilir. Yeni Smart HDR ise yeni sensörle birlikte dinamik aralığı yüzde 60 artırıyor ve hareket bulanıklığını azaltıyor. Videolarda ise artık daha iyi bir dinamik aralık elde ediliyor. Bunun yanında videolarda ses, artık stereo kaydediliyor ancak rakipler bunu yıllardır yaparken, stereo kaydın büyük bir yenilik gibi sunulması gerçekten şaşırtıcı (etkinlik sırasında bunu duyan bazı firmaların saçlarını yolduğundan eminiz).
Büyük Bir Değişim Yok
Apple tanıtımda HDR10, Dolby Vision, Super Retina ve geniş renk gamı gibi özelliklerden bahsetse de, bunlar iPhone X'te de olan şeyler. Hatta ekran olarak tamamen aynı ekranla karşı karşıyayız. iPhone XS'de Face ID'ye yönelik geliştirmeler var ancak bunların büyük oranda iOS 12'yle geldiğini ve iOS 12'nin de 17 Eylül'de yayınlanacağını biliyoruz. Kısacası burada iPhone X'ten yükseltmek için yeteri kadar neden yok.
Yeni A12 işlemcisini elbette atlamamak gerekli ancak iPhone X zaten piyasadaki en hızlı telefonlardan biri ve App Store'daki her şeyi rahatça çalıştırabiliyor. Yani iPhone XS ile elde edeceğiniz bir miktar hız geliştirmesi olsa bile, iPhone X'te bugün itibariyle kaybedeceğiniz bir şey yok.
Pil ömrüne baktığımızda iPhone XS, iPhone X'e kıyasla sadece 30 dakika ek pil ömrü sunuyor. Bu çok büyük bir gelişme değil ancak iPhone XS, yaklaşık 1,5 saat daha fazla dayanıyor ve bu fark ilgi çekebilir.
Su dayanıklılığı artık IP68; bunun anlamı su derinliğinin 2 metreye yükselmiş olması. iPhone X ise bir metre derinlikte yine 30 dakika kalabiliyordu. Bunun yanında iPhone XS'nin daha dayanıklı ve çiziklere karşı daha dirençli olduğu söylendi ancak bunu neredeyse her sene duyuyoruz. Yine de iPhone'un camı çatlayabiliyor.
iPhone XS'nin hoparlörleri Apple'a göre daha geniş bir stereo hissi sunuyor ancak bu tamamen yazılımsal bir geliştirme. Buna karşın iPhone X'in hoparlörlerinin de çok iyi olduğunu biliyoruz.
Son olarak Apple'a göre iPhone XS daha hızlı kablosuz şarj olabiliyor, ancak firma ne kadar daha hızlı olduğunu açıklamadı. Dolayısıyla burada büyük bir gelişme olmayabilir.
Sonuç
iPhone X'ten iPhone XS veya XS Max'e yükseltmek için biz yeteri kadar neden bulamadık. Altın renk seçeneği veya büyük ekran konusunda çok ısrarcı değilseniz, ödeyeceğiniz binlerce TL'ye değmeyeceğini söyleyebiliriz. Üstelik katlanacağınız maliyete rağmen tamamen aynı görünen bir telefon almak (tasarım müthiş olsa da), pek tatmin edici olmayabilir. Elbette para konusu sizin için hiç dert değilse, küçük geliştirmeler için yeni iPhone'a bir servet dökebilirsiniz. Aksi halde Android'li telefonlarda iPhone'un yarısı hatta üçte biri fiyatına benzer özelliklere sahip olabileceğinizi söyleyelim.
Zeynel A. Öztürk
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