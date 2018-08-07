İşte Galaxy Note Efsanesi

S Pen akıllı kalemi sayesinde bir fenomene dönüşen Galaxy Note serisi, her yeni modeliyle teknoloji dünyasında derin izler bırakmayı başardı.

İşte Galaxy Note efsanesi

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