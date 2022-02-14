İşte Güvenli İnternet İçin Çocukları Koruma İpuçları

Zoom'un Güven ve Güvenlik ekipleri, uzun zamandır, platformdaki tüm kötüye kullanım ve zarar raporlarını araştırmak ve kötüye kullanım gerçekleşmeden önce durdurmak için yeni yollar geliştirmek üzerine çalışıyor. COVID-19 pandemisi sonrası Zoom'un müşteri tabanı genişledikçe, okullar, işletmeler, sağlık kurulumları gibi hizmetlerini tümleşik iletişim platformunun teknolojileri aracılığıyla dönüştüren ve modernleştiren firma kullanım örnekleri de arttı. Bu durum, Güven ve Güvenlik ekipleri için de yeni talepleri beraberinde getirdi ve Zoom küresel ölçekte online eğitim alan çocukları da içeren yeni müşteri tabanını korumak için hizmetlerini yeniden düzenledi. Şirket, bu süreçte deneyimli ve kararlı ekip üyelerini işe alarak ve süreçlerini platforma gelen yeni taleplere uygun hale getirerek beklentilere yanıt verdi. Bu çalışmaların detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.
Kötüye kullanım raporlarına yanıt
Zoom, kötüye kullanım raporları ile operasyonları, farklı rapor türlerinin öncelik sırasına göre işlendiği, raporların işlenmesine yönelik çok katmanlı sistematik bir yaklaşım oluşturmak için ölçeklendirdi. Yeni sistemde raporları tek bir yerde toplayan, hızlı bir şekilde karar vermek için gereken tüm bilgileri görüntüleyen ve süreçlerini öğrenmek ve iyileştirmek için anlamlı veriler üreten basitleştirilmiş bir pano uygulaması yer alıyor. Ayrıca, Çocuk Cinsel İstismarı Materyali (CSAM) örneklerini bu pano üzerinden doğrudan NCMEC'e bildirmeye olanak tanıyan özel bir Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) API'si de yer alıyor.
Dahili politikalarda değişim
Zoom, kullanıcılarının ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için platform politikalarını düzenli olarak gözden geçiriyor, güncelliyor ve yeni süreçler tasarlıyor. Bu güncellemeler, CSAM raporlarına yanıt vermenin yanı sıra, toplantı kesintileri, intihar ve kendine zarar verme, istismar, şiddet suçları ve çok daha fazla konuda atılan adımları içeriyor.
Topluluk Standartları ve raporlama özellikleri
Zoom, Ekim 2020'de tüm kullanıcılarından beklediği davranış standartlarını içeren Topluluk Standartları isimli bir kılavuz yayınladı. Bu standartların nasıl uygulandığına dair şeffaflık sağlamak için, belirli ülkelerde belirli bir süre boyunca ele alınan ve çözülen sorunları ve ihlalleri ana hatlarıyla ortaya koyan Topluluk Standartları Uygulama Raporu'nu hazırladı.
Çocukları çevrimiçi ortamda güvende tutmak için tasarlanan araçlar
Zoom ekipleri, kullanıcılarını düşünerek çözümler üretmek için ciddi bir çaba harcıyor. Bu çalışmaların sonuçlarından biri de Güven ve Güvenlik birimi ile mühendislik bölümünün birlikte hayata geçirdiği 'geribildirim döngüsü'. Zoom'daki yenilikler tüketici geribildirimleri baz alarak hayata geçirilirken, özellikle güvenlik konusunda son dönemde atılan birçok adım bu bölümün katkılarıyla gerçekleşti.
Kullanıcıları çevrimiçi ortamda güvende tutmaya yardımcı olmak için tasarlanan ve özellikle online eğitimde hayatı kolaylaştıran özelliklerden bazıları şunlar:
Risk Altındaki Toplantı Bildiricisi: Zoom sunucularında çalışan ve sosyal medya ile diğer sitelerdeki yayınları sürekli tarayan bu özellik sayesinde, toplantı gizliliği ile ilgili sorunlar tespit edilebiliyor. Sistem yaptığı araştırmalar ve taramalar neticesinde, gizlilik riski altında bulunan bir toplantı tespit ettiğinde, bunu düzenleyen kullanıcılara bir e-posta aracılığı ile haber veriyor. Zoom bu özelliği duyurduğu Eylül 2020'den bu yana 100 binden fazla e-posta gönderdi.
Belirli bölgelerden/ülkelerden kullanıcıların girişini onaylama ya da engelleme: Bu özellik, toplantı sahiplerinin belirli coğrafi bölgelerden katılımcıların bir toplantıya katılmasını engellemesine olanak tanıyor. Böylece sanal bir sınıfa yalnızca ilgili öğrenciler katılabiliyor. Genellikle hesap sahibiyle aynı bölgeden olmayanların toplantıları kesintiye uğrattığı bilinen bir durum.
Bekleme Odası Sohbeti: Bu özellik Zoom toplantılarının gizlilik ve güvenliğini sağlamak için bir diğer önemli yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Bekleme odası, toplantı sahibinin, toplantıya kimin bağlanabileceğini seçmesini sağlıyor. Bu sayede davetsiz misafirler, dışarıda tutulabiliyor. Katılımcılar ayrıca Bekleme Odasında toplantı sahipleriyle etkileşim kurabiliyor. Toplantı sahipleri, Bekleme Odasındaki herkese veya belirli katılımcılara mesaj gönderebiliyor ve onlardan yanıt alabiliyor.
Kötüye kullanımı bildirme: Bir kullanıcı bir toplantıyı veya sanal sınıftaki eğitimi kesintiye uğratıyorsa, Zoom kullanıcılara kötüye kullanımı bildirmek için birden fazla yol sunuyor. Toplantı sahipleri, toplantı kontrollerinde "Katılımcılar"a dokunarak, bildirmek istedikleri katılımcının adını seçip ardından "Kaldır ve Bildir"i seçerek söz konusu toplantının içinden bu kötüye kullanımı bildirebiliyor. Akabinde katılımcı hemen toplantıdan çıkarılıyor. Bunun üzerine toplantı sahibinden olayı açıklayan hızlı bir form doldurması bekleniyor. Katılımcılar ayrıca pencerenin sol üst köşesindeki toplantı bilgileri simgesi aracılığıyla diğer katılımcıları bildirebiliyor.
Katılımcı Faaliyetlerini Askıya Alma: Toplantı sahipleri ve yardımcı ev sahipleri, söz konusu toplantıda rahatsız oldukları bir bölümü bildirmek, o bölümü kaldırmak ve daha fazla kesintiyi önlemek için toplantıyı duraklatabiliyor. Tüm video, ses, toplantı içi sohbet, açıklama, ekran paylaşımı, kayıt ve Ara Odalarını sonlandırmak için Güvenlik simgesini tıklayarak, "Katılımcı Faaliyetlerini Askıya Al"ı seçebiliyorlar. Sonrasında bireysel özellikleri yeniden etkinleştirerek toplantıya devam edilebiliyor.
Zoom, kendilerini çocukları korumaya adayan birçok kurum ile iş birliği içerisinde
Tüm bunların yanında Zoom'un, kendini çocukların güvenliğine adayan birçok kurum ile ortak çalışmaları var. Aralarında İnternet İzleme Vakfı, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi, WeProtect Küresel İttifakı, Aktif Vatandaşlık için Genç Liderler (YLAC) gibi önemli sivil toplum örgütlerinin yer aldığı bu kurumlar, Zoom kullanan çocukların güvenli bir deneyim elde edebilmeleri için tümleşik iletişim platformunun en iyi uygulamaları belirlemesine ve hayata geçirmesine yardımcı oluyor.
Bu kurumlar Zoom gibi teknoloji sağlayıcılarla birlikte giderek dijitalleşen çağımızda çocukları korumada çok önemli roller üstleniyorlar. Zoom, sanal ortam ve eğitim entegrasyonu gelişmeye devam ederken, interneti herkes için daha güvenli ve daha iyi bir yer haline getirmek için ekosistemdeki zorlukların üstesinden gelmek çalışmaya devam ediyor.
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