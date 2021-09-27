İşte NVIDIA DLSS Özelliğini Destekleyen Oyunlar

NVIDIA GeForce oyuncuları, sistem gecikmesini azaltan NVIDIA Reflex ve görüntü kalitesinden ödün vermeden kare hızlarını artıran NVIDIA DLSS ile GPU'larına daha da fazla değer katan kapsamlı bir tamamlayıcı teknoloji ekosisteminin keyfini çıkarıyor. NVIDIA, bu iki özellik için ek desteğe odaklanan birkaç yenilik duyurdu. Ayrıca oyuncular, Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle birlikte erişebilecekleri, sekiz oyun için destek içeren Game Ready Sürücüsünü de indirebilecek.
NVIDIA DLSS, 100'den Fazla Oyunda Bulunuyor ve Bağımsız Geliştiriciler UE4 Eklentisinden Yararlanmaya Devam Ediyor
NVIDIA, bugün 28 oyuna DLSS desteği eklediğini duyurdu. Eklemeler, teknolojiyi oyunlara entegre etmeyi hızlı ve kolay hale getiren Unreal Engine 4 DLSS eklentisinin bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Bugün artık DLSS desteğini içeren toplam 100'den fazla oyun ve uygulama bulunuyor.
DLSS Desteği Eklenen Oyunlar Şöyle:
- Anatomy Of Fear
- Apocalypse: 2.0 Edition
- Beyond Enemy Lines 2
- Bodies of Water VR
- ChronoTecture: The Eprologue
- Cions of Vega
- Death Realm
- DeepStates [VR]
- Exit From
- Fall Balance Ball
- Frozenheim
- Helios
- Höll Space 5D6
- Last Hope On Earth
- Loverowind
- Mortal Online 2
- Powerslide Legends
- RAZE 2070
- Recall
- REFICUL 666
- Severed Steel
- Soul Dossier
- To Hell With It
- Twin Stones: The Journey of Bukka
- Uncrashed: FPV Drone Simulator
- Unknown Woods
- Wakamarina Valley, New Zealand
- Yag
Alan Wake ve Daha Fazla Oyuna DLSS Geliyor
NVIDIA, iki yeni oyuna daha DLSS geleceğini duyurdu:
- Alan Wake Remastered (5 Ekim) – NVIDIA DLSS, 4K'da 2 kata kadar performans artışı sağlıyor. Alan Wake Remastered'ta etkinleştirilen NVIDIA DLSS ile her GeForce RTX GPU, 4K'da maksimum ayarlarda 60 FPS'nin üzerine çıkabilir.
- INDUSTRIA (30 Eylül) – Ayarların maksimuma çıkarılması ve ışın izlemenin etkinleştirilmesiyle NVIDIA DLSS, INDUSTRIA'da performansı 2 kata kadar hızlandırır.
Bu Ay Splitgate ve Deathloop'a NVIDIA Reflex Geliyor
NVIDIA Reflex, oyun geliştiricilerinin yazılım geliştirme kitleri, eklentiler ve kapsamlı belgeler sayesinde oyunlarına eklemeleri için hızlı ve kolay olma özelliğini taşıyor. 20'den fazla oyunda gecikme optimizasyon teknolojisi bulunuyor. Eylül ayında bu listeye Splitgate ve Deathloop da katılıyor ve %50'ye varan gecikme tasarrufu sağlıyor.
Diğer Oyun Haberleri
Bugünün diğer oyun haberleri ise şöyle sıralanıyor:
- Severed Steel (17 Eylül) - Lansman sürümü, bir ton yeni içeriğin yanı sıra ışın izlemeli yansımalar ve NVIDIA DLSS'i getirdi. NVIDIA DLSS etkinleştirildiğinde oyuncular performanslarını iki katından fazla artırabilir ve Severed Steel'in keyfini neredeyse tüm GeForce RTX PC'lerde maksimum ayarlarda, ışın izleme etkinleştirilmiş olarak çıkartabilecek. Yeni DLSS fragmanına linkten ulaşılabiliyor.
- NVIDIA bugün Windows 11 için yeni NVIDIA Game Ready Sürücüsü yayınladı:
- Yeni sürücü aşağıdaki oyunlarda en iyi deneyimi sunuyor:
- Alan Wake Remastered
- Deathloop
- Diablo II: Resurrected
- Far Cry 6
- Hot Wheels Unleashed
- Industria
- New World
- World War Z: Aftermath
- GeForce Experience'ın tek tıkla optimum ayarları, sistemin donanımı için oyun seçeneklerini anında yapılandırılmasına olanak tanıyarak oyunculara sorunsuz, optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunuyor ve 1000'den fazla oyunda destekleniyor. Bu sürücüdeki yeni oyunlar ise şöyle:
- Bravely Default II
- Deathloop
- GRIT
- ICARUS
- Myst (2021)
- NBA 2K 22
- Pathfinder: Wrath of the Righteous
- The Legend of Heroes: Hajimari No Kiseki
- Twelve Minutes
- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
- Elder Scrolls Online test sunucusunda bugün etkinleştirilen yeni NVIDIA Deep Learning Anti-Aliasing (DLAA) modu için destek ekliyor.
- Dört oyuncu mouse'una Reflex desteği eklendi:
- HyperX Pulsefire Haste Gaming Mouse
- Roccat Burst Core
- Roccat Kone Pro
- Roccat Kone Pro Air
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