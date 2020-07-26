İşte Pandemi Sonrası Tatilde En Çok Tercih Edilen Teknolojiler

COVID-19 salgını hayatımızda büyük değişikliklere yol açarken, tatil yaklaşımı da buna göre şekillendi. Yeni dönemde daha ufak gruplarla gerçekleştirilen tatillerde, eğlenceyi arttıran teknolojik ürünler de önem kazanıyor.