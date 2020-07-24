Telefon Ekranlarını Koruyan Gorilla Glass Artık Düşmeye Daha Dayanıklı

Akıllı telefonlarda kullanılan ve zaman içerisinde gücüne güç katan Gorilla Glass'ın üreticisi Corning, telefon camının yeni sürümünü tanıttı. Gorilla Glass Victus, ilk kez ismindeki sayıları bırakıyor ve firmaya göre hem düşürme, hem de çizik performansını iyileştiriyor.
Corning, 90.000 müşteriyle yaptığı ankette son yedi yılda dayanıklılığın öneminin neredeyse ikiye katlandığı sonucunu gözlemledi. Bundan dolayı dayanıklılık üzerinde duran firmanın başkan yardımcısı ve mobil tüketici elektronikleri genel müdürü John Bayne, şunları söyledi:
"Düşen telefonlar kırık telefonlara dönüşebilirler, ancak daha iyi camlar geliştirdikçe, telefonlar daha fazla düşüşü atlattı, ancak cihazların kullanılabilirliğini de etkileyebilecek daha görünür çizikler ortaya çıktı (...). Şimdiye kadarkinin aksine, teknoloji uzmanlarımızdan tek bir hedefe odaklanmalarını istemek yerine (...) onlardan hem düşürmeye hem de çizilmeye karşı korumayı geliştirmeye odaklanmalarını istedik ve böylece Gorilla Glass Victus ortaya çıktı."
Alüminosilikat cam genellikle 0,8 metreden düştüğünde kırılırken Gorilla Glass Victus'un sert bir yüzde iki metreden düşmeye dayanabileceği belirtiliyor. Çizilmeye karşı koruma performansının da Gorilla Glass 6'ya göre iki kat arttığı, alüminosilikattan dört kat iyi olduğu iddia ediliyor. Yeni camın test usulleriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Corning, Gorilla Glass Victus'un bizlerin kullanacağı cihazlara ne zaman geleceğini söylemese de, onu ilk olarak, "yakın gelecekte" Samsung'un cihazlarında göreceğimizi belirtti.
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