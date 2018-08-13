İşte Samsung Galaxy Note 9 duvar kağıtları
Samsung'un henüz tanıttığı Galaxy Note 9 akıllı telefonunun resmi duvar kağıtları ortaya çıktı; hemen indirebilirsiniz.
Samsung, uzun zamandır merakla beklenen Galaxy Note 9 akıllı telefonunu 9 Ağustos'ta sonunda tanıttı. Bizim de yerinde takip ettiğimiz etkinlikte tanıtılan Galaxy Note 9 birbirinden başarılı özellikler getirmesinin yanında, özellikle S Pen özelinde getirdiği yeniliklerle dikkat çekiyor. Ön incelemesini ve sonrasında da önemli amiral gemileri ile yaptığımız kıyaslamalardan sonra bu kez de Galaxy Note 9 ile ilgili gelen yeni haber, duvar kağıtlarına özel.
Yakın zamanda detaylı bir incelemesini de gerçekleştireceğimiz Galaxy Note 9, resmi duvar kağıtlarıyla da ilgi çekici görünüyor. Toplamda 10 adet hazırlanan resmi Galaxy Note 9 duvar kağıdını burada bir arada görebilirsiniz. Daha çok koyu renkleriyle dikkat çeken duvar kağıtları, minimalist tasarımları ve renkli içerikleriyle Galaxy Note 9 kullanıcıları tarafından tercih edilebilir.
Ercan Uğurlu
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