Fark edilmesi imkansız! Film ve dizilerdeki en gizli ayrıntılar ve mesajlar

Filmlerde ve dizilerde yönetmenin ya da senarisitin birçok oyunu olabiliyor. Öyle ki aslında duvardaki ışık yansıması bazen sadece bir ışık yansıması değil. Oturulan bir sofra sadece sofradan ibaret değil... İşte filmlerde ve dizilerde çok az kişinin fark edebildiği en ilginç ayrıntılar...