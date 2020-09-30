Fark edilmesi imkansız! Film ve dizilerdeki en gizli ayrıntılar ve mesajlar

Detaylar konusunda oldukça dikkatli olsanız da filmlerde ya da dizilerde birçok gizli ayrıntıyı kaçırmış olmanız ihtimali var. İşte onlardan birkaçı...
The Office
The Office dizisinde Creed isimli karakter, bir bölümde kravat, ceket ve eşofman giyiyor ve bunu kimse fark etmiyor.
Herkül
Herkül filminde (1997) Hades, "Beyler, rahatlayın. Sadece yarı zamanlı" diyor. Bu cümle filmin tam 46. dakikasında geçiyor. 46. dakika 92 dakikalık filmin yarısına denk geliyor...
Die Hard (Zor Ölüm)
Die Hard filminde (1988), Alan Rickman'ın düşerken yüzündeki ifade tamamen gerçekti. Ekip 3'e kadar saydıktan sonra düşüreceklerini söylediler ancak 1'de düşürdüler.
Titanik
Titanic filminde (1997) Isador ve Ida Straus çifti, kaderlerini kabul ederek yatakta yatar halde gösterildi. ABD Mağaza zinviri Macy's'in ortak sahipleri olan bu çift gerçekten Titanik batarken sandallara binmeyi reddederek çocuklara öncelik vermişlerdi. Ida Straus, sevdiği adamın yanından ayrılmayı reddetti ve en son birlikte görüldüler.
Thor: Karanlık Dünya
Thor: Karanlık Dünya filminde Natalie Portman son öpücük sahnesini yeniden oynayamadı. Onun yerini almak için başka bir kadın seçilmesi istendi. Chris Hemsworth, son öpücük sahnesini Natalie Portman'ın giysilerini ve peruğunu giyen farklı bir oyuncuyla gerçekleştirdi.
Yukarı Bak
Yukarı Bak animasyon filminde (2009), Dug isimli köpek, tropik kuşu başarıyla izleyen tek köpekti. Çünkü Dug, tek av köpeğiydi (Golden Retriever). Diğerleri ise bekçi köpeği ırklarındandı.
The Office
Jim, Pam'e yılbaşında hediye olarak çaydanlık almıştı. Pam'in kullandığı çaydanlık iki sezon boyunca Jim'de görüldü.
Joker
Joker filminde (2019) ambulansın arkasındaki bu Tasarım oldukça tanıdık geliyor.
Yukarı Bak ve Arabalar 2
12 yaşındaki bir çocuk, çoğu izleyicinin fark edemeyeceği bir ayrıntıyı fark ediyor. Yukarı Bak filmindeki sahne Arabalar 2'deki sahnenin aynısı!
Joker
Joker filminde (2019) Joker'in arkasında tanıdık bir yüz var.
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı
Harry Potter ve Azkaban Tutsağı filminde Profesör Lupin, Hogwars'a giden tren yolculuğunun büyük bir bölümünde uyudu. Tarih 1 Eylül 1993. Gerçek hayatta da bir önceki gün ay tutulması vardı. Dolunayda dönüşen Profesör Lupin oldukça bitkin düşmüştü.
İnanılmaz Aile 2
İnanılmaz Aile 2'de Helen'in otel odasındaki tablo... Tabloya dikkatli bakınca Helen'in aileden ayrılmasının bir işareti olduğu görülüyor.
The Office
The Office dizisindeki neredeyse her bölümde Michael'ın akvaryumunda yeni bir balık görülüyor. Karakter muhtemelen onlara bakmakta pek iyi değil.
Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut
Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut filminde (1977), Luke'un Uçan aracının çekimleri, motor ve tekerlekleri saklayacak şekilde bir ayna yerleştirilerek gerçekleştirildi.
Truman Show
Truman Show'da Jim Carrey'in kahvaltıda yüksek doz D vitamini aldığı görülüyor. Bu, yaşadığı inşa edilmiş dünyada gerçek bir güneş ışığı olmadığı için yaşadığı D vitamini eksikliğine işaret ediyor.
Joker
Joker filmindeki her saat 11:11'e ayarlı görünüyor. Hayranların bu konu hakkında birçok teorisi var. Bazıları saatin hareket etmediğini söylüyor çünkü her şey Arthur'un kafasında oluyor.
O
O filminde Pennywise kurbanlarını tüm film boyunca gizlice izledi. Bazen en beklenmedik yerlerde göründü. Ne karakterler ne de izleyiciler bunu fark etmedi.
Avatar
Avatar'da (2009), kötü emperyalistlerin odası Amerikan bayrağı gibi şekillendirildi.
Wall-E
Wall-E'nin (2008) açılış sahnesinde, İnsanlığın artık çok geç oluncaya kadar temiz enerjiye önem vermediğini ima etmek için çöp höyükleri üzerine yapılmış rüzgar türbinleri görülüyor.
The Office
Michael salata sosundan kendi markasını kullanıyor.
Benim Gecem (Scrooged)
Scrooged filminde, restorandan çıkış yolunda düşen Bill Murray (1988) sahnesi senaryoda yoktu. Garsona attığı suyun birikintisinde kaydı.
Yüzüklerin Efendisi
Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği'nde kullanılan dev yüzük.
- Benzerlik başına iş açtı!
- Dünyanın en iyi 14 virüs filmi!
- En iyi 15 Türk komedi filmi!
- En İyi Filmler: Top 100
- Netflix'e Temmuz'da gelecek filmler
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın