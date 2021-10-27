İşte Xbox İçin Tasarlanan Yeni Philips Momentum

Gaming sahnesi, geçtiğimiz yıl, HDMI 2.1'in uygulanmasıyla büyük ölçüde değişti. Bu, aralarında 4K @ 120 Hz'in de olduğu, konsol oyuncuları için yeni bir düzey olan, daha yüksek video çözünürlüklerini ve yenileme hızlarını destekleyen, yeni bir bağlantı iyileştirmesi oldu. Birkaç ay önce, konsol tutkunları yepyeni Philips Momentum Designed for Xbox monitörlerinin ilk modelini, the 559M1RYV'yi (55" / 139.7 cm) karşıladılar.
Philips Momentum Designed for Xbox konsol oyun monitörleri, yeni nesil konsol oyuncuları için en üst düzey deneyimi sağlaması için üretildi. Burada yeni HDMI 2.1 girişi bulunuyor ve ultra net ve ultra akıcı bir oyun performansı için yeni nesil konsol oyunlarında 4K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızını mümkün kılıyor. Şimdi ise Philips monitörleri portföyü yeni 329M1RV (31.5"/80 cm) ve 279M1RV (27" / 68.5 cm) ekranları da dahil edecek şekilde genişletildi.
Potansiyelinizi tamamen açığa çıkartın
Son teknoloji ürünü bu portföy, en son Xbox konsollarının yeni standartlarını ve yeni nesil oyuncularının isteklerini yerine getiriyor ve sinerjik olarak yaratılmış bir monitör ile mevcut en iyi oynanabilirliği mümkün kılıyor. Artık Xbox Serisi X'i HDMI 2.1 bağlantısı ile kolayca bağlayarak, akıcı 120 Hz yenileme oranında ultra net 4K çözünürlük ile oyun oynamak mümkün. Daha hızlı yenileme hızı ise düşmanların önüne geçme fırsatını garantiliyor: hareketler daha akıcı ve keskin, böylece daha kolay hedef alınabiliyor. Bu da, düşük gecikme ve hızlı piksel tepkisi ile birlikte, çok daha akıcı ve daha gerçekçi bir oyun deneyiminin sağlanmasına katkıda bulunuyor: Bu da, ani tepkiler vermeyi gerektiren video oyunları oynarken büyük bir avantaj sağlıyor.
Philips Momentum monitörler minimum 120 Hz yenileme hızında ultra net 4K çözünürlüklü Designed for Xbox onaylı performansı, HDR desteği, akıcı ve düşük gecikmeli gaming için VRR (variable refresh rate - değişken yenileme hızı) sunuyor. Philips Momentum 329M1RV modeli, göz alıcı parlaklık, kontrast ve renkler üreten ve normal SDR ekranlara kıyasla anlamlı bir iyileşme sağlayan VESA DisplayHDR 400'e sahip. Philips Momentum 279M1RV, oyunlardaki ve filmlerdeki efektlerin gerçekçi bir şekilde sunulması için 600 nit pik parlaklık ve daha fazla renk gamına sahip VESA DisplayHDR 600 ile sunuluyor. İşte pik performanstaki bu akıcı, yırtılmasız oynanabilirlik deneyimi aynı zamanda Philips Momentum 329M1RV için AMD FreeSync™ Premium ile sağlanmış oluyor.
En yüksek beklentiye sahip oyuncular için en iyi kalite
Oyun oynamanın sınırları olmamalı, işte bu yüzden bu iki monitör yalnızca yeni nesil konsollar için değil, aynı zamanda kişisel bilgisayar oyunları için de en iyi çözüm: Philips Momentum 279M1RV modelinin ideal büyüklüğü hem konsol hem de kişisel bilgisayar oyuncularına hak ettikleri avantajı sağlayarak yüksek kaliteli özelliklerle oynanabilirliği daha etkili ve eğlenceli hale getiriyor. Philips Momentum 279M1RV bir Nano IPS paneline sahip. Bu panel, renk kayması olmadan geniş bir görüntüleme açısında capcanlı bir renk doğruluğu sağlıyor ve DCI-P3 renk gamı standardının %98'in ulaşan bir kapsama sağlıyor. Bu da, modelin önemli görüntülemeler, üretkenlik gereksinimleri için muhteşem bir tercih olmasını sağlıyor ve sıradışı bir oyun deneyimini garantiliyor. Bu model, ayrıca USB-C'ye de (şarj ederken veri iletebilen ince takılabilir kablo) sahip. Üstelik hepsi bu kadar da değil: G-SYNC® uyumlu. Bu da demek oluyor ki, daha akıcı bir oyun deneyimi için monitörün yenileme hızını grafik kartın çıkışı ile eşzamanlıyor, böylece güzel görseller ve ciddi bir rekabet avantajı sağlamış oluyor.
Hem içi hem dışı büyüleyici
Bu Momentum monitörleri kendilerine 2020 Red Dot Tasarım Ödülü kazandıran, yüksek kaliteli malzemelerden yapılmış, pürüzsüz bir tasarıma sahipler. Hem 329M1RV hem de 279M1RV oyun monitörleri çarpıcı tabanları ile etkilemeyi başarıyorlar. Bu taban, herhangi bir oyun kurulumu için sağlam bir temel sağladığı gibi, aynı zamanda da tarz bir tercih veriyor. Bunu da yükseklik, eğme, dönme ayarları ve kablo yönetimiyle birlikte sunuyor. Üstelik her iki model de görüntüleme deneyime, monitörün arka kaplamasındaki LED'lerden gelen uygun bir ışık halesi yaratarak yeni bir boyut ekleyen Philips teknolojisi Ambiglow ile donatıldı.
Zengin baslar, diyalog güçlendirme ve herhangi bir kesilme ya da bozulma olmayan en çoklaştırılmış ses düzeyleri sunan, sanal bir surround ses deneyimi veren DTS Sound ile de bu sürükleyicilik hissi bir adım daha ileriye taşınıyor.
Philips 329M1RV ve 279M1RV Kasım 2021'den itibaren sırasıyla 1275 USD ve 1159 USD üretici tarafından tavsiye edilen perakende fiyatlarından piyasada bulunabilecek.
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