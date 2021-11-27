İyilik İçin Dünyanın Çevresini 8 Bin 500 Kez Yürüdük!

Sağlık ve iyiliği akıllı telefon uygulamasında bir araya getirerek yeni bir model yaratan yerli teknoloji girişimi Help Steps iki yaşında. Geçen sürede tüm dünyadan 1.4 milyon kullanıcıya ulaşan Help Steps aracılığıyla şimdiye kadar 175 milyar adım bağışlandı. Dünyanın çevresini 8 bin 500 kez yürümeye denk gelen bu adımlarla bireysel yararlanıcıların engelleri aşıldı, 6.5 ton mama dağıtıldı ve STK'lar aracılığıyla binlerce kişiye dokunuldu.
Bir adım sayar uygulamasını 'adım at bağışla' fikriyle birleştiren Help Steps, 2020'nin başında tüm dünyada ücretsiz olarak indirilebilir hale gelmişti. Bugünlerde ikinci yılını dolduran Help Steps geçen sürede 198 ülkeden 1.4 milyon kullanıcıya ulaştı. Help Steps'in Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik kullanıcıların her gün beden ve ruh sağlığına iyi gelecek bir projenin parçası olduklarını belirterek, "Help Steps kullanıcıları bir adımın bile çok önemli olduğunu ve bu adımlar birleşince hayat kurtardığını gördü. Herkese destekleri için teşekkür ediyor ve sağlıklı toplum hedefi için yürümeye devam etmeye davet ediyoruz," dedi.
Nasıl kullanılıyor?
Help Steps uygulamasını indiren kullanıcılar cep telefonları cebindeyken tüm gün her zamanki gibi yürüyor, bisiklete biniyor veya koşuyor. Bu adımlar aynı zamanda bir adımsayar olan Help Steps uygulamasında birikiyor. Ardından akşam saat 24:00 olmadan kullanıcılar uygulamaya girip 'Adımlarımı HS'ye çevir' butonuna basıyor ve kısa bir reklam izliyor. Adımları HS puanına dönüşen kullanıcılar bu puanları isterse biriktiriyor ya da ihtiyaç sahibi bireysel yararlanıcılar veya sivil toplum kuruluşlarına bu uygulama üzerinden bağışlıyor. Ahbap, Kızılay, Tema, Unicef, Türk Eğitim Vakfı, UCİM, SMA-DER, HAÇİKO gibi 28 STK'nın, spor kulüpleri ve bireysel yararlanıcıların bulunduğu Help Steps platformunda şimdiye kadar 175 milyar adım bağışlandı.
2 yılda neler yapıldı?
Help Steps kullanıcıları iki yılda 175 milyar adım ile dünyanın çevresini 8 bin 500 kez yürümeye denk gelecek kadar bağış yaptı. Bu sürede 14 bireysel kullanıcının engeli aşıldı, 7 bin 500 fidan dikildi ve spor kulüplerine destek verildi. Help Steps aracılığıyla sokak hayvanlarına da 6.5 ton mama paketi bağışlandı. 2020 ve 2021 yıllarında ülkemizdeki yangın, sel ve deprem felaketleriyle mücadele için hep birlikte adım atıldı. Sistemdeki STK'lar aracılığıyla binlerce hayata dokunuldu.
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