OPPO Sosyal Sorumluluk Projesine İmza Attı

OPPO, merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Reno6'nın tanıtımında Toplum Gönüllüleri Vakıfı (TOG) ile beraber yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Portre fotoğraf çekme özelliğiyle fark yaratan ve 'Bugün Modum Portre Modu' sloganı ile lanse edilen Reno6'nın bu özelliğinden yola çıkarak gerçekleştirilen projede ünlü fotoğrafçı Sefa Yamak'ın kadrajından Toplum Gönüllüsü gençlerin portreleri çekildi. Çekilen portreleri ve portrelerin ardındaki öyküler 'Bir Hikayemiz Var' isimli sergiyle tanıtıldı.
Uzun yıllardır Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllülük yaparak ihtiyaç sahiplerine destek olan gençlerin, sosyal fayda yaratan projelerine destek olmak ve gönüllülük hikayelerinin bir parçası olmanın hedeflendiği projede Reno6 ile çekilen fotoğraflar NFT sisteminde açık artırma yöntemiyle satışa sunuluyor. 'Portraits of Inspiration' isimli NFT koleksiyonu, 23 Kasım – 30 Kasım 2021 tarihleri arasında Opensea (https://opensea.io/collection/portraits-of-inspiration) platformunda açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıldı. NFT eserinin satışından elde edilen gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına bağışlanacak.
Mükemmel bir taşınabilir portre stüdyosu
OPPO Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Reno serisindeki güçlü görüntüleme yeteneklerini devam ettiren Reno6, portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirmek ve duyguları daha iyi yakalamak için sektör lideri portre video özellikleriyle birlikte geliyor.
Reno6, arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumuna ve önde 44MP selfie kamerasına sahip. Bu güçlü donanım, Reno6'ya yapay zeka ile güçlendirilmiş birçok portre video yetenekleri kazandırıyor:
- Bokeh Parlak Video, akıllı telefonlarla çekilen videolara sinema kalitesinde bir bokeh efekti sunuyor. OPPO'nun 10 milyonu aşan portre veri kümesi ve yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen Bokeh Parlak Video, arka planda bokeh ışık noktaları olan portre videoları çekmek için gerçek zamanlı video işleme imkanı tanırken portre çekimlerinin doğal ve parlak görünmesini sağlıyor.
- Yapay Zeka Vurgu Videosu ise ortam ışığını otomatik olarak algılıyor ve videoları buna göre optimize edebiliyor. Yapay Zeka Vurgu Videosu, gece ya da gündüz fark etmeksizin, arka ışığa sahip ortamlarda çekim yaptığınızda dahi daha net, daha parlak ve daha canlı renklere sahip portre videoları çekmenize yardımcı oluyor.
- Portre Güzelleştirme Videosu portre videolarına doğal güzelleştirme efektleri sunuyor. Yüzde bulunan 193'e kadar temel noktayı video çekimi esnasında tanımlayan Portre Güzelleştirme Videosu, güzellik efektlerinin daha hassas, kişiselleştirilmiş ve özgün bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyor.
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