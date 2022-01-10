James Webb'de İşlem Tamam: Sadece Yerine Ulaşması Kaldı!

Kısa süre önce James Webb Uzay Teleskobunu fırlatan ekip, hafta sonunda aracın kendine özgü altın aynasını açmayı başarıyla tamamladı. Bu, teleskobun artık tamamen kurulduğunu ve evrenin ilk galaksileri hakkındaki verileri geri göndermeye bir adım daha yaklaştığı anlamına geliyor.
Webb'in NASA Genel Merkezi'ndeki program direktörü Gregory L. Robinson yaptığı açıklamada, "Webb Uzay Teleskobunun tüm konuşlandırmalarının başarıyla tamamlanması tarihi bir olaydır. NASA liderliğindeki bir görev ilk defa uzayda bir gözlemevi açmak için karmaşık bir diziyi tamamlama girişiminde bulundu; bu, ekibimiz, NASA ve dünya için önemli bir başarı" dedi.
NASA ve ortakları, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı, Cuma günü Webb'in birincil aynasının iki kanadını uzaktan açmaya başladı ve Cumartesi günü Türkiye saati ile 21:15'de ikinci kanadın yerine kilitlenmesi ile görevi tamamladı.
NASA'nın söylediğine göre 18 altıgen parçadan oluşan ve 6,4 metre boyutundaki ayna, şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük ayna ve teleskobun kendisi de dünyanın en büyük ve en karmaşık uzay bilim teleskobu. Ekip, parçaları özenle esnetip hizaladıktan ve diğer aletleri kalibre ettikten sonra, teleskop, bu yaz yakalaması beklenen ilk görüntülerini geri göndermeye başlayabilecek.
Teleskop, 13,5 milyar yıldan fazla geriye bakmak ve yıldızlardan ve diğer gök cisimlerinden kızılötesi ışığı her zamankinden daha iyi çözünürlükle yakalamak için inşa edildi. NASA Yöneticisi Bill Nelson yaptığı açıklamada, "İlk galaksilerden gelen ışığı görmenin ve evrenimizin gizemlerini keşfetmenin eşiğinde olan eşi görülmemiş bir görev" dedi.
Webb, önümüzdeki altı ay boyunca Dünya'dan 1,5 milyon km. uzağa seyahat edecek ve evrenin filtrelenmemiş yeni bir hikayesini sunmayı vaat eden görüntülerini geri göndermeye başlayacak. Webb bize yalnızca uzayın gizli bölgelerini öğretmekle kalmayacak, aynı zamanda Büyük Patlamadan hemen sonra meydana gelen olayları doğru bir şekilde belgeleyip belgelemediğimizi kanıtlama gücüne de sahip olacak...
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