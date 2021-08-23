Neredeyse Tamamen Donmuş Bir İnsan Hayata Geri Dönebilir mi?

1980 yılında bir kadın, vücudunun neredeyse tamamen donmasına rağmen şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde iyileşti. Peki ama donmuş bir insanın hayata geri dönmesi mümkün mü?

  • Levent Öztürk
Tamamen Donmuş Bir İnsan Hayata Geri Dönebilir mi?

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