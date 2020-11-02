Japonya, Mars'ı ve Uydularını 8K Olarak Kaydetmek İçin Kolları Sıvadı

Japonya, Mars'a ve aylarına gönderilecek olan MMX isimli uzay aracını, 8K kayıt yeteneği ile donatmak için kolları sıvadı.

  • Levent Öztürk
Japonya Mars'ı ve aylarını 8K olarak kaydedecek!
JAXA/NHK

Dünya üzerinde 8K videolara henüz pek bir ihtiyacımız olmayabilir ancak bu durum, Japonya'nın Güneş Sistemi'nin başka yerlerinde ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleme yapmasını engellemiyor. Japonya Hava Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve yayımcı NHK, hazırlıkları süren Mars Ayları Keşif (MMX) görevinde kullanılmak üzere Mars ve aylarını (Phobos ve Deimos) görüntüleyecek 4K ve 8K kameralar geliştiriyor. Görev, düzenli olarak fotoğraf çekecek ve bunları "düzgün bir görüntü" yaratmak için kısmi olarak Dünya'ya gönderecek. Bu sırada orijinal kayıtlar ise Dünya'ya geri gönderilecek bir dönüş kapsülünde saklanacak.

Bunun aynı zamanda kamera bilgisi ve uçuş verilerini bir araya getirerek uzay aracının davranışını görselleştirmeye yardımcı olması bekleniyor.

MMX uzay aracının Japonya'da finansal yıl 2024'te fırlatılması ve finansal yıl 2025'te Mars'a ulaşması bekleniyor. Dönüş kapsülünün Dünya'ya ulaşması için ise daha da fazla zaman geçmesi gerekecek.

Ancak bu bekleyişe değeceği kesin. MMX'in sadece yüksekten Mars'ın detaylı fotoğraflarını sağlaması değil, Phobos'a iniş yaparak yüzey malzemesi toplaması da bekleniyor. Bilim insanları Mars'ın geçmişi ve şimdisi hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. Ayrıca bu çekimlerin, NHK için muazzam bir hazine olacağı da söylenebilir. Medya devi, diğer TV sağlayıcılarının kendilerinin kaydetmeyi ümit etmeleri bile zor olan 8K kayıtlara sahip olacak.

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