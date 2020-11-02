Japonya, Mars'ı ve Uydularını 8K Olarak Kaydetmek İçin Kolları Sıvadı

Japonya, Mars'a ve aylarına gönderilecek olan MMX isimli uzay aracını, 8K kayıt yeteneği ile donatmak için kolları sıvadı.

02 Kasım 2020 00:02

Levent Öztürk