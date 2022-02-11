Jurassic World 3: Dominion ne zaman çıkacak? İlk fragman paylaşıldı

Jurassic World: Dominion'un ilk fragmanı sonunda yayınlandı! Serinin son filmi, yayınlanan son Jurassic Word'den dört yıl sonra izleyiciyle buluşacak.
Jurassic World: Dominion Ne Zaman Çıkacak?
Serinin son filmi 10 Haziran'da ABD'de sinemalarda yayınlanacak. Türkiye'de ise ne zaman sinemalara geleceği henüz belli değil.
Jurassic Word 3 Fragman
Dinozorlar Artık Her Yerde
Jurassic World: Fallen Kingdom'ın dramatik bitiminden dört yıl sonra yayınlanacak olan yeni yapımda, dinozorlar artık dünyanın her yerinde insanlarla birlikte yaşıyor ve avlanıyor.
Bu, geleceği yeniden şekillendirecek ve insanların artık tarihin en korkunç yaratıklarıyla paylaşmak zorunda oldukları bir gezegende en yüksek yırtıcılar olarak kalıp kalmayacağına kesin olarak karar verecek kırılgan bir denge olacak.
Jurassic World: Dominion , Chris Pratt ve Bryce Dallas Howard'ı Owen Grady ve Claire Dearing olarak geri getiriyor ve onlara sırasıyla Dr Ian Malcolm, Dr Ellie Sattler ve Dr Alan Grant olarak Jeff Goldblum, Laura Dern ve Sam Neill'den oluşan OG üçlüsü katılıyor.
Sadece Jurassic World filmlerinin değil, bugüne kadarki tüm Jurassic serisinin finali olarak tanımlanan bu üçlü için geri dönen başka tanıdık yüzler de var.
BD Wong, Dr Henry Wu ve Dr Lewis Dodgson'u da orijinal filmden bu yana ilk kez göreceğiz, ancak bu sefer Cameron Thor değil Campbell Scott tarafından canlandırılıyor.
Jurassic World: Dominion ayrıca Franklin Webb rolüyle Justice Smith'i, Dr Zia Rodriguez rolüyle Daniella Pineda'yı ve Barry Sembenè rolüyle Omar Sy'ı geri getiriyor. Yeni gelenler arasında DeWanda Wise , Mamoudou Athie, Dichen Lachman ve Scott Haze yer alıyor.
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