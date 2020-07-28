Netflix'ten yeni dizi: Jurassic World Kretase Kampı! İşte fragmanı, konusu

Sevilen dizi ve film platformu Netflix dizilerine yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yeni orijinal dizisinin adı "Jurassic World Kretase Kampı".22 dakikalık 8 bölümden oluşan dizinin yapımcıları Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer. Peki Jurassic World Kretase Kampı ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?
JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Jurassic World Kretase Kampı, 18 Eylül 2020'de sadece Netflix'te olacak.
JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI KONUSU NEDİR?
Gişe rekortmeni film Jurassic World ile aynı zamanda geçen Jurassic World Kretase Kampı, Isla Nublar'ın diğer ucundaki yeni bir macera kampında mahsur kalan altı gencin hikâyesini anlatıyor. Filmdeki olaylarla beraber dinozorlar adanın dört bir yanına dağıldığında bu gençler, hayatta kalmak için kendilerinden ve kamp arkadaşlarından başkasına güvenemeyeceklerini fark ederler.
Dış dünyaya ulaşamayan altı genç, dinozorlardan kurtulmak ve tüm dünyayı tehdit edecek kadar derin gizli sırları ortaya çıkarmak için el ele vermek zorundadır. Birer yabancı olarak başladıkları bu macerada önce arkadaş sonra da aile olmaları gerekecektir.
JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI SESLENDİRENLER
Efe Berk Çolak (Darius), Yasemin Ertorun (Brooklyn), Alişan Özkan (Kanji), Nihan Omuz (Sammy), Ali Hekimoğlu (Ben), Zeynep Ecem Güneş (Yaz), Gazde Katsa (Roxie), Serdar Akülker (Dave)
İŞTE JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI FRAGMANI
- Netflix yeni dizisi Fatma'yı Instagram'dan duyurdu... İlk fotoğraf
- Netflix'in en pahalı bütçeli aksiyon filmi geliyor: The Grey Man!
- Dark 3. sezon kafaları karıştırmıştı! Netflix Dark için "spoiler" verdi...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın