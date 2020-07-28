Netflix'ten yeni dizi: Jurassic World Kretase Kampı! İşte fragmanı, konusu

Diziler, belgeseller ve sinema filmlerinin yayınlandığı yayın platformu Netflix, merakla beklenen yeni orijinal dizisi Jurassic World Kretase Kampı'nın tanıtım fragmanını paylaştı. İşte Jurassic World Kretase Kampı konusu, fragmanı...

Netflix'ten yeni dizi: Jurassic World Kretase Kampı! İşte fragmanı, konusu

Sevilen dizi ve film platformu Netflix dizilerine yenisini eklemeye hazırlanıyor. Yeni orijinal dizisinin adı "Jurassic World Kretase Kampı".22 dakikalık 8 bölümden oluşan dizinin yapımcıları Steven Spielberg, Colin Trevorrow, Frank Marshall, Scott Kreamer. Peki Jurassic World Kretase Kampı ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Jurassic World Kretase Kampı, 18 Eylül 2020'de sadece Netflix'te olacak.

JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI KONUSU NEDİR?

Gişe rekortmeni film Jurassic World ile aynı zamanda geçen Jurassic World Kretase Kampı, Isla Nublar'ın diğer ucundaki yeni bir macera kampında mahsur kalan altı gencin hikâyesini anlatıyor. Filmdeki olaylarla beraber dinozorlar adanın dört bir yanına dağıldığında bu gençler, hayatta kalmak için kendilerinden ve kamp arkadaşlarından başkasına güvenemeyeceklerini fark ederler.

Dış dünyaya ulaşamayan altı genç, dinozorlardan kurtulmak ve tüm dünyayı tehdit edecek kadar derin gizli sırları ortaya çıkarmak için el ele vermek zorundadır. Birer yabancı olarak başladıkları bu macerada önce arkadaş sonra da aile olmaları gerekecektir.

JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI SESLENDİRENLER

Efe Berk Çolak (Darius), Yasemin Ertorun (Brooklyn), Alişan Özkan (Kanji), Nihan Omuz (Sammy), Ali Hekimoğlu (Ben), Zeynep Ecem Güneş (Yaz), Gazde Katsa (Roxie), Serdar Akülker (Dave)

İŞTE JURASSIC WORLD KRETASE KAMPI FRAGMANI

Jurassic World Kretase Kampı | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixJurassic World Kretase Kampı | Resmi Tanıtım Fragmanı | Netflix
Dünya'nın en müthiş macera kampı olan Kretase Kampı'na hoş geldiniz! Bu yepyeni dizide kampçılarımız dinozorlarla haşır neşir olurken maceraya siz de katılın. Jurassic World Kretase Kampı, 18 Eylül'de Netflix'te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Jurassic World Kretase Kampı | Resmi Tanıtım Fragmanı | Netflix ürkiyeOfficial

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