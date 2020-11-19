Justice League severlere müjde! Zack Snyder's yeni filmden fragman paylaştı

Yönetmen Zack Snyder ve HBO Max'in resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Justice League fragmanı izleyenler tarafında heyecan yarattı. Zack Snyder'ın "Justice Legaue" kurgusu mini dizi gibi 4 bölüm halinde yayınlayacak...

Justice League severlere müjde! Zack Snyder's yeni filmden fragman paylaştı

" League"in heyecanla beklenen Zack Snyder kurgusunda detaylar belli olmaya başladı. Yıllar sonra da yönetmen ve hayranların isteği ile stüdyo filmin orijinal halinin yayınlanmasına izin verildi, Zack Snyder da hemen çalışmalara başladı.

Yeni kurgunun uzun süresinden dolayı HBO Max, yapımı bir mini dizi gibi 4 bölüm halinde yayınlayacak ve bölümlerin ortalama süresi yaklaşık bir saat olacak.

Yeni Steppenwolf tasarımı, Snyder Cut'ın orijinal 2017 Justice League'den farklı olduğu birçok yönden sadece biri. Zack Snyder'ın Justice League'i, dört bölümlük bir mini diziye bölünmüş, dört saat uzunluğunda göz kamaştırıcı bir oyun.

Ve elbette, Zack Snyder'ın Justice League fragmanında prömiyerini yapan yeni bir çekimde görebileceğiniz Darkseid dahil. Darkseid kesinlikle Snyder Cut'ta olacak olsa da, hata yapmayın: Bozkır kurdu hala birincil düşman.

Zack Snyder's Justice League filminden yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda, ilk fragmanda kullanılan şarkının aynısının kullanıldığı görülüyor ancak fragmanda yeni sahneler de mevcut. İşte o merak edilen fragman:

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