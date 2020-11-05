Red Notice filminin çekimleri sona erdi! Red Notice ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in aksiyon komedi türündeki yeni filmi Red Notice'ten güzel bir haber geldi. Başrollerini Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın paylaştığı Red Notice filminin çekimleri tamamlandı. Peki Red Notice ne zaman yayınlanacak?