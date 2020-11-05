Red Notice filminin çekimleri sona erdi! Red Notice ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in aksiyon komedi türündeki yeni filmi Red Notice'ten güzel bir haber geldi. Başrollerini Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın paylaştığı Red Notice filminin çekimleri tamamlandı. Peki Red Notice ne zaman yayınlanacak?

Red Notice filminin çekimleri sona erdi! Red Notice ne zaman yayınlanacak?

Red Notice filminin çekimleri Mart ayında başlamıştı ve büyük bir kesintinin ardından yapımın çekimleri nihayet tamamlandı. Haberi filmin başrol oyuncusu Gal Gadot yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Gal Gadot Instagram'dan yaptığı açıklama ile "Artık eve döndüğüme göre, geçtiğimiz birkaç ayın #RedNotice çekimlerini düşünmek için zamanım oldu. Salgın sırasında işe geri dönmek için, özellikle müthiş ekibimizden birçok fedakarlık geldi. 7 gün 24 saat tecrit edilmeliydik ve sadece sete gidip gelmeliydik. Ekip birkaç ay boyunca ailelerinden uzakta olmak zorunda kaldı ve herkesin güvende olmasını sağladı. Her şeyin yalnızca arkasında kolektif bir güç olduğunda etkili ve özel olduğunun her zaman farkındayım. Bu kesinlikle öyleydi. RedNotice ekibine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu çekimlerden birkaç yeni kareyi de paylaştı. 

RED NOTİCE KONUSU NEDİR?

Red Notice filmi, dünyanın en çok aranan suçlularından birini yakalamaya çalışan bir Interpol ajanının hikayesine odaklanacak. Film aksiyon komedi türünde olacak.

RED NOTİCE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde ise Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Ritu Arya ve Chris Diamantopoulos gibi isimler bulunuyor.

RED NOTİCE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Red Notice'ın 2021 yılında da Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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