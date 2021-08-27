Kablosuz Şarj Edilebilen En ucuz Elektrikli Otomobil: Genesis GV60 SUV...

Genesis göz alıcı ve dinamik araçlar üretiyor ve 2022'de otomobil üreticisi bu felsefeyi GV60 SUV ile elektrikli otomobil alanına taşıyacak, ancak burada asıl haber değeri taşıyan gelişme otomobilin özellikleri ve tasarımı değil. Genesis, GV60'ın pillerini tipik bir ev tipi duvar şarj cihazından daha hızlı doldurabilen bir kablosuz şarj özelliği ile sunulacağını söylüyor. Bu özelliği daha önce sadece üst-uç segmentteki çok pahalı modellerde görüyorduk.
Bir Amerikan firması olan WiTricity tarafından sağlanan teknolojiyi kullanan GV60'ın isteğe bağlı kablosuz şarj özelliği ile pilleri şarj etmek yaklaşık altı saat sürerken, geleneksel bir duvar şarj cihazıyla yaklaşık on saat sürecek.
Genesis henüz GV60'nın resmi pil özelliklerini açıklamadı, ancak beklentiler en az 58 kWh, hatta 77.4 kWh yönünde. Bu yılın sonuna doğru Güney Kore'de satışa sunulacak, daha sonra başka ülkelere de dağılması bekleniyor. Kablosuz şarj özelliğinin ise 2022'nin sonuna doğru devreye alınacağı açıklandı.
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