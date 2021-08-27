Kablosuz Şarj Edilebilen En ucuz Elektrikli Otomobil: Genesis GV60 SUV...

Şimdiye kadar her zaman en pahalı ve üst-uç elektrikli otomobil modellerinde bulunan kablosuz şarj, yeni bir teknoloji sayesinde alt segmentlere de gelecek gibi görünüyor...

Kablosuz şarj edilebilen en ucuz elektrikli

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