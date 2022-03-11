Kadınlar Daha Zor Hackleniyor. Peki Bunun İşin Sırrı Ne?

Global siber güvenlik lideri Bitdefender Antivirüs'ün hazırladığı Siber Güvenlik ve Çevrimiçi Davranışlar raporuna göre, basit ve tahmin edilmesi kolay şifre kullanımı erkeklerde %31 iken bu oran kadınlarda %23.