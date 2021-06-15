Kafa Karıştıran İddia: Samsung Galaxy S21 FE İptal mi Ediliyor?

Samsung Galaxy S21 FE iptal mi edilecek? Ortaya çıkan bilgiler iptal edilecek bir Samsung telefona işaret ediyor...

  • Ercan Uğurlu
Samsung Galaxy S21 FE İptal mi Edilecek?

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