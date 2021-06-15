Kafa Karıştıran İddia: Samsung Galaxy S21 FE İptal mi Ediliyor?

Samsung, bir yandan önemli başarılar kaydetmiş olmasına ve bazı pazarlarda Apple'dan liderliği almış olmasına karşın yine de zor bir yıl geçiriyor gibi görünüyor. Galaxy Note 21'in iptal edilmiş olmasının yanı sıra şimdi bir başka telefonun daha iptal edileceği söyleniyor. Peki, bu telefon çok beklenen Galaxy S21 FE mi olacak?
Samsung'un tedarik zincirindeki tedarikçilerle röportaj yapan Kore haber sitesi ET News'e göre, Samsung'un Galaxy S21 FE planından vazgeçmesi an meselesi. Hatta bu konuda bazı tedarikçilerle de görüşülmüş ve siparişleri askıya almak istemiş.
Samsung'un siparişlerin askıya alınmasını istemesinin sebebi bir erteleme mi yoksa tamamen iptal kararı mı henüz bilinmiyor. Bu konuda şimdilik resmi bir açıklama yok, fakat sipariş noktasına gelindiğini göz önüne aldığımızda, Galaxy S21 FE'nin seri üretimine başlanacak seviyede hazır olduğunu da söyleyebiliriz. Bekleyip göreceğiz...
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