Kafasında İki Ayrı Yüze Sahip Olan Yavru Kedi Biscuits'ten Kötü Haber

Doğumuyla birlikte İnternetin gönlünü kazanan, kafasında iki ayrı yüze sahip olan Janus kedisi Biscuits ve Gravy, sadece 4 gün dayanabildi.

  • Levent Öztürk
Janus kedisi Biscuits hayatını kaybetti

Biscuits ve Gravy ismi ile bilinen, iki yüze sahip olan bir yavru kedi, geçtiğimiz hafta doğar doğmaz internetin kalbini kazanmayı başarmıştı. Ne yazık ki doğumundan sadece üç gün sonra bu küçük yavru, sıra dışı durumunun getirdiği komplikasyonlar yüzünden hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Biscuits ve Gravy, diğer üç kardeşi ile beraber 20 Mayıs tarihinde doğmuştu. Kısaca Biscuits olarak da anılan yavru kedi, diğer kardeşlerinden daha küçüktü ve en dikkat çekici özelliği de başının iki kısmına dağılmış olarak tekrar eden yüz özelliklerine sahip olmasıydı – iki ağız, iki burun ve dört göz.

Kedinin sahipleri olan Oregon'dan King ailesi, bu özel kedinin fotoğrafını Facebook'ta paylaştılar ve yavru kedi anında büyük bir popülerlik kazandı. King ailesi 23 Mayıs tarihinde Facebook üzerinde yazdıkları yazıda ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve kedinin "büyük bir savaşçı" olduğunu söylemişti.

CBS News ile konuşan King ailesi, veterinerleri ile görüştüklerini ve kedi için tıbbi açıdan yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını öğrendiklerini söyledi. Aslında ilk günlerde, Biscuits sağlıklı bir beslenme ile oldukça iyi ilerliyor gibi gözüküyordu. Ancak bu iyimserliğe rağmen aile, Biscuits ve Gravy'nin 25 Mayıs tarihinde hayatını kaybettiğini söyledi: "En düşük ihtimallerle doğru ve neredeyse 4 gün yaşayarak bu ihtimalleri yendi."

Yavru kedi, diprosopus olarak bilinen, fetüsün tekrar eden yüz özellikleri oluşturduğu bir doğum öncesi durum ile doğmuştu. Nadir olarak bu durumların bir kısmında beyin yapıları da kopyalanmış olabiliyor. Durumun kesin sebebi bilim insanları tarafından tartışılıyor olsa da, genel düşünce embriyojen sırasında SHH adı verilen ve embriyo gelişimi için zaruri olan bir proteinin fazla üretiminden kaynaklandığı yönünde.

Bu duruma sahip olan kediler ayrıca Roma tanrısına hitaben "Janus Kedileri" olarak da biliniyorlar. Her ne kadar bu durum insanlarda da gerçekleşebilse de, kayıtların başlamasından beri sadece birkaç düzine vaka görülmüş durumda. Bu duruma sahip olan insanlar genellikle ya ölü doğuyor, ya da çok küçük yaşta hayatını kaybediyor. Ancak bazı hayvanların bu duruma rağmen uzun ve mutlu yaşamları olabiliyor. En uzun yaşayan Janus kedisi kaydı ise 2014 yılında 15 yaşında hayatını kaybeden "Frank ve Louie"ye ait.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 4 Haziran 2020 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
BİM 5 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu TV fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı ? İşte La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
A101 28 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda tablet, TV ve cep telefonu sürprizi
Günün En çok Okunanları
Google Plus Kodu Nedir; Nasıl Kullanılır?
Google, Play Store İçin Bir Yeniliği Daha Test Etmeye Başladı
Kingston, 7,68 TB Kapasiteli SSD Modellerini Duyurdu
Paralel evren konulu filmler: IMDb puanlarına göre en iyileri seçtik
SpaceX'in ilk insanlı uçuşu bugün saat kaçta? Uçuş nasıl canlı izlenir?

 

 