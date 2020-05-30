Kafasında İki Ayrı Yüze Sahip Olan Yavru Kedi Biscuits'ten Kötü Haber

Doğumuyla birlikte İnternetin gönlünü kazanan, kafasında iki ayrı yüze sahip olan Janus kedisi Biscuits ve Gravy, sadece 4 gün dayanabildi.