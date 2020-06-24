Xiaomi'den İlginç Bir Tam Ekran Tasarımı Daha Geldi

Xiaomi, yeni bir "tam ekran telefon" patentiyle daha karşımızda. Patentte yine ilginç bir kamera mekanizmasına yer veriliyor.
Pekin Xiaomi Mobil Yazılım Co, Ltd tarafından yaklaşık bir sene önce Çin'de yapılan patent başvurusunun ayrıntıları, henüz yayınladı. Patentte beş tür kamera düzeni yer alıyor. Ön yüzde herhangi bir çentik bulunmuyor ve ön kamera, arka yüzeyde gizleniyor.
Mekanizmalardan birinin kamerayı dikey olarak, yukarıya doğru çıkarttığı gözleniyor. İkinci ve üçüncü tasarımlarda ise kamera, sırasıyla ortada ve sağda bulunuyor. İkinci bir mekanizmanın kamera yığınını sağ ve sol uçlara yatay olarak yerleştirdiği anlaşılıyor. Mekanizma, ön kamerayı ortaya çıkarmak için tasarıma göre sağa veya sola doğru hareket ediyor. Xiaomi'nin bu mekanizmayı ekran altı kamera yerine kullanılabileceği söyleniyor.
Her patentin gerçeğe dönüşmediğini biliyoruz, ancak ekran altı kamera teknolojisi üreticileri zorladığından, bu tasarımı bir Xiaomi telefonunda görme ihtimalimiz var.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın