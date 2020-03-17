Kanser Hastaları Koronavirüsten Nasıl Korunmalı?

Kanser hastaları koronavirüsten nasıl korunmalı, hangi kanser hastaları daha ciddi risk altında, koronavirüsten korunmak için nasıl beslenmeliler? İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar açıkladı.