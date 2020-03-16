Corona Virüsü, Netflix'i de Harekete Geçirdi

Corona Virüsü hayatı etkilemeye tam gaz devam ediyor. Netflix, ABD ve Kanada'da çekilen tüm film ve dizileri en az iki hafta boyunca "hükümet sınırlamaları ve sağlık/güvenlik önlemleri sebebiyle" durdurdu. Durdurulan diziler arasında pek çok orijinal dizinin yanı sıra Stranger Things 4. Sezon da yer alıyor. Stranger Things çekimleri Şubat ayında başlamıştı.
Geçtiğimiz birkaç gün boyunca hemen hemen tüm Hollywood stüdyolarının aynı kararı aldığı söylenebilir. Pek çok film de bu listede yer alıyor. Tabii ki şu anda güvenliğin her şeyden önemli olduğu bir gerçek.
Corona Virüsü nedeniyle ertelenen filmlerin tam listesi...
Bu duraksamanın gelecekteki Netflix yayım tarihlerini nasıl etkileyeceğini tartışmanın ise pek bir anlamı yok. Öncelikle, Coronavirüsün her şeyin ne kadar ertelenmesine sebep olacağını bilmiyoruz ve belki de daha önemlisi, Netflix yayın tarihlerini genellikle yayından bir ay öncesine kadar açıklamıyor. Bu yüzden de yayının ne kadar erteleneceğini ölçmek özellikle yakın dönemde pek kolay değil.
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