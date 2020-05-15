Karantinada izlenebilecek aksiyon ve suç temalı filmler: IMDb Top 30

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina süreci devam ederken filmlere olan ilgi de artış gösteriyor. Karantinada olduğumuz bu günlerde sizler için izlenecek aksiyon ve suç temalı, en iyi filmleri seçtik. İşte IMDb Top 30, en iyi aksiyon ve suç filmleri!