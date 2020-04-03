Kaspersky, Koronavirüs Sebebiyle Tam 6 Ay Boyunca Ücretsiz!

Kaspersky, salgın sırasında siber tehditlere karşı korunmaları için temel uç nokta güvenliği ürünlerini dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de sağlık kurumlarına ücretsiz olarak sunacağını duyurdu.