Kaspersky, Koronavirüs Sebebiyle Tam 6 Ay Boyunca Ücretsiz!

Sağlık kurumlarında çalışmaların devam etmesi ve veri güvenliği son derece önemli. Özellikle de bu kurumların büyük baskı altında olduğu ve tüm gücünü insanlara yardım için harcadığı bu dönemde güvenlik daha da önemli hale geliyor. Hastaneler ve sağlık kurumları tıbbi personelin sürekli kullandığı ekipmanları ve verileri korumanın yanı sıra hastaların kritik bilgilerini de gizli tutmalı.
Sağlık kurumlarının daha önce benzeri görülmeyen bu baskıya mücadele edebilmesi ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siber güvenlik risklerini azaltmak için Kaspersky, kurumlara yönelik çözümlerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Bunlar arasında Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced ve Kaspersky Hybrid Cloud Security gibi uç nokta ve bulut altyapısı koruma ürünleri, SaaS uç nokta koruması Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus ve Kaspersky Security for Microsoft Office 365 yer alıyor.
"Bu kritik durumda sağlık kurumları büyük baskı altında, üstelik de hem insanların hayatını kurtarma hem de enfeksiyonla mücadele sorumluluğunu taşıyorlar. Doktorlar, hemşireler ve tüm tıbbi personel büyük bir yükü sırtlıyor ve her tür desteğe ihtiyaçları var. Sağlık sektörüne destek vermekle yükümlü olduğumuzu hissediyoruz." diyen Kaspersky Global Satış Ağından Sorumlu Başkan Yardımcısı Evgeniya Naumova, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu sağlık kurumlarının asıl önemli işlere odaklanabilmesi için onlara temel kurumsal Kaspersky ürünlerinin lisanslarını altı ay boyunca ücretsiz veriyoruz."
Kaspersky bu girişimin yanı sıra sağlık kurumlarının siber güvenlik kurallarını uygulamasını ve şu önlemleri bir an önce almasını tavsiye ediyor:
- Hem tıbbi personele hem de idari çalışanlara temel güvenlik farkındalığı eğitimi verin. Bu eğitimde parolalar, hesaplar, e-posta güvenliği, USB cihazlarının kullanımı, PC güvenliği ve internette güvenli gezinti gibi temel konuları anlatın. Sağlık sektöründe BT sistemlerine yönelik siber tehdit riskinin arttığını hastane çalışanlarına açıklayın.
- Hastanenin güvenlik çözümünün güncelliğini, düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını ve tüm çalışanların cihazlarında etkin olup olmadığını kontrol etmenin şimdi tam zamanı. İnternet üzerinden gelen tehditlere karşı güvenlik duvarını etkinleştirin. Güvenlik çözümü, sağlık kurumlarının en sık karşılaştığı tehditlerden olan fidye yazılımlarına karşı koruma sağlamalıdır.
- Solunum cihazları gibi tüm tıbbi cihazların düzgün bir şekilde yapılandırıldığından ve güncellendiğinden emin olun. Bu cihazlara yenileri eklendiğinde hepsini hızla güncellemek ve yapılandırmak için özel bir prosedür uygulayın.
- Bazı hastaneler acil olarak yeni çalışanlar aldığından, kullanılan uç noktaların sayısı kişisel cihazlarla birlikte artıyor. Bu da kurumsal BT sistemi üzerindeki kontrolü azaltıyor. Bu nedenle BT hizmetlerinin yeni cihazlara koruma eklerken çok dikkatli olması gerekiyor. Güvenlik profilleri, politikaları ve lisanslarını önceden alıp uygulamak ve yeni cihazlar eklendiğinde bunları kullanmak daha etkili bir yöntem.
- Sahip olduğunuz güvenlik çözümünün artan cihaz sayısına yetecek kadar lisansı olduğundan emin olun.
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