Sokağa çıkma yasağı hafta sonu (13-14 Haziran) olacak mı?

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir belirli yaş gruplarına ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Yeni kararla 65 yaş ve üzeri vatandaşlara her gün sokak izni geliyor, 18 yaş altına yönelik kısıtlamalar kaldırılıyor. Peki hafta sonu (13-14 Haziran) sokağa çıkma yasağı olacak mı?