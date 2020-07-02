Mayıs 2020 Güncellemesi, Windows 10'lu PC'lerin Na Kadarına Kuruldu?

AdDuplex, Windows 10'un farklı sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren yeni raporunu yayınladı! İşte Mayıs 2020 güncellemesindeki son durum ve diğer sürümlerin kullanım oranları...

Windows 10 haziran raporu hazır

AdDuplex, Windows 10 sürümlerinin kullanım oranlarını gösteren aylık raporunu yayınladı. Veriler, 29 Haziran'da AdDuplex SDK v.2 veya üzerini kullanan 5.000 Microsoft Store uygulamasından toplandı.

Yaklaşık bir aydır kullanılabilir durumda olan Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi, kademeli olarak dağıtıldığından henüz tüm Windows 10'lu PC'lerin yüzde 7'sine ulaşabilmiş durumda. Bir yıllık Windows 10 sürüm 1903 ise 2 puan gerileyerek yüzde 46,2'ye düşse de, en popüler sürüm olmaya devam ediyor. Sürüm 1909'un ise yüzde 36,4'ten yüzde 35,7'ye gerilediği gözleniyor.

Rapora göre en sert düşüşü ise yüzde 8,3'ten yüzde 5,9'a gerileyen sürüm 1809 gördü. Bunun nedeni, sürüm 1809'daki kullanıcıların otomatik olarak sürüm 2004'te güncellenmeleri.

Microsoft artık yeni güncellemeleri yüklemekte acele etmediğinden ve bu güncellemeler bir süre isteğe bağlı olarak sunulduğundan, yeni sürümlerin kullanım oranı düşük seviyelerde seyrediyor. Sürüm 1903 ve sonrasının 1809'dan öncekilere kıyasla daha yavaş dağıtılmasının nedeni de bu.

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