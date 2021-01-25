Katlı Evlere Wi-Fi Çözümü. İşte TP-Link Deco P9 Özellikleri

Katlı evlerde Wi-Fi sorunlarını çözmek için: TP-Link Deco P9.

Katlı Evlere WiFi Çözümü: TP-Link Deco P9

Günümüzde evin her yerinden, her odadan Wi-Fi'a erişmek önemli bir ihtiyaç. Tek katlı evlerde bu ihtiyacı karşılayacak pek çok ağ çözümü bulunuyor. Ama çok katlı evlerde bu sorunu çözmek daha güç. Wi-Fi pazarının lideri TP-Link®'in katlı evlerde Wi-Fi sorununun ideal çözümü olan powerline teknolojisi ile Mesh Wi-Fi teknolojisini bir araya getiren hibrid çözümü Deco P9 ile bu sorun ortadan kalkıyor.

Özellikle katlı evler için kesin Wi-Fi çözümü olan Deco P9, elektrik hattını aynı zamanda interneti taşıyan bir hat haline getiren powerline teknolojisi sayesinde her kata, priz olan her noktaya interneti taşımayı sağlıyor. Mesh Wi-Fi teknolojisi ile de tek bir ağ adı ve şifre ile kesintisiz bir Wi-Fi ağı oluşturuyor. Katlarda hem kablosuz hem de kablo ile ağa bağlanma olanağı sunan Deco P9, ister iki katlı ister üç katlı olsun katlı tüm evlerde kablo çekmeye gerek kalmadan sorunsuz bir ağ oluşturmayı garanti ediyor.

Gelişmiş teknik özellikler ile güçlü bir ağ kuruluyor

Hibrid sistem yardımıyla 560 metrekare kapsama alanına sahip, çift bant destekli bir WiFi ağı kurulabiliyor. Katlı evlerin yanı sıra çok geniş alana yayılmış evler için de ideal ağ çözümü olan Deco P9, Mesh teknoloji sayesinde tek bir ağ adı ile evin her yerinde Wi-Fi kesintisi yaşamadan dolaşma keyfi sunuyor. Deco Mesh sistemleri ile 100 cihaza kadar sorunsuz Wi-Fi desteği sunan bir ağ oluşturuluyor.

802.11ac teknolojisine sahip olan ve bu nedenle hızlı, güçlü bir WiFi ağı oluşturan ürün, kablosuz bağlantıda toplamda 1200 Mbps hıza ulaşabiliyor. Ayrıca iki adet Gigabit Ethernet girişi sayesinde hızlı kablolu bağlantı desteği de sunuyor.

Günümüz evlerinde Wi-Fi ağının güvenli olması da çok önemli. Deco P9, güvenlik özellikleri ile de dikkat çekiyor. Güçlü Ebeveyn Kontrolleri, çocukların internette güvenliği için gerekli denetimleri yapmayı sağlıyor. Basit, sezgisel ve kolay yönetilen bu denetimlerle anne-babalar kullanıcı profilleri, filtreler, zaman sınırlamaları, rapor alma ve Wi-Fi'yi tamamen askıya alma gibi işlemleri yapabiliyorlar.

Tüm Deco modelleriyle uyumlu olan Deco P9, son derece kolay kurulup yönetiliyor. TP-Link'in iOS ve Android destekli ücretsiz Deco uygulaması sayesinde akıllı telefonlar ile her yerden ve her zaman kolayca ağ ve bağlı cihazlar denetlenebiliyor. Ayrıca Amazon Alexa destekli olan ürünü, basit sesli komutlarla da yönetmek mümkün.

Katlı evlerdeki Wi-Fi sorunlarını kesin olarak çözen Deco P9, iki ve üç birimli paketler halinde satışa sunuluyor. Paketlerin tavsiye edilen satış fiyatları ise şöyle:

  • - Deco P9 iki birimli paket : 218 USD (KDV dahil)
  • - Deco P9 üç birimli paket : 327 USD (KDV dahil)
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