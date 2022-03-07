Kayıp Kıta "Balkanadolu" Eski Memelilerin Savaş Alanı mıydı?

Tarihin akışında kaybolan "Balkanadolu" kıtası, eski memeliler için bir savaş alanı olmuş olabilir!

  • Levent Öztürk
Kayıp kıta "Balkanadolu" savaş alanı mıydı?
Alexis Licht & Grégoire Métais

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