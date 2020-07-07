Dünyanın en üzgün kedisi! İşte internet aleminin yeni fenomeni üzgün kedi!

Komik kedi fotoğrafları ve videoları insanlar tarafından oldukça fazla seviliyor. Çin'de yeni bir kedi görüntüsü ortaya çıktı ama bu sefer diğerlerinden farklı. Kedi yüz mimikleri ve tüy deseni nedeni ile üzgün görünüyor...