Dünyanın en üzgün kedisi! İşte internet aleminin yeni fenomeni üzgün kedi!

Komik kedi fotoğrafları ve videoları insanlar tarafından oldukça fazla seviliyor. Çin'de yeni bir kedi görüntüsü ortaya çıktı ama bu sefer diğerlerinden farklı. Kedi yüz mimikleri ve tüy deseni nedeni ile üzgün görünüyor...

Yüz mimikleri nedeni ile üzgün görünen kedi! Siz de bakınca üzülebilirsiniz

İnternetin kedilerden daha çok sevdiği tek bir şey varsa o da komik yüz ifadeleri olan kediler! Muhtemelen Meow Meow adlı dev bir tüy olan ikonik Grumpy Cat'i ve Tayland'ın ünlü karpuz şefi Pearl'i duymuşsunuzdur.

Şimdi de Çin'deki üzgün görünün kedi. Eşsiz yüz mimikleri sayesinde, o kadar üzgün görünüyor ki insanlar "Ne oldu?" diye merak ediyor.

Çinli bir kadın, geçen hafta Perşembe günü Doyuin'de kedinin görüntüleri paylaştı ve hızla 2 milyon görüntüleme aldı. Kadın başıboş bir kedi olduğu düşünülen Moggie'yi tekrar ziyaret etti, ancak zaten bir evcil hayvanı olduğu için kediyi evine getiremedi. Kediyi kontrol etmek ve ona yiyecek getirmek için düzenli olarak yanına gidiyor.

EŞSİZ YÜZ İFADESİ İLE ÜZGÜN KEDİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Bir üniversite öğrencisi Şangay sokaklarında kediyi gördükten sonra, video görüntülerini TikTok benzeri Çin platformu Douyin'e yükledi. İnsanlar, gözlerinin üstündeki siyah lekeler nedeniyle sürekli üzgün görünen benzersiz görünümlü kediyi sevdi.

Bored Panda Oregon State Üniversitesi İnsan-Hayvan Etkileşimi Laboratuarı'ndan Dr. Kristyn Vitale ile kedilerin sosyal medyada nasıl bu kadar ünlü olabildiği hakkında konuştu. Vitale, dünya çapında milyonlarca insanın kedilere sahip olduğunu ve onlar için bir yakınlık ifade ettiğini bu nedenle de kedi görüntülerinin en geniş kedi seven kitlelere ulaşma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

"KEDİ GÖRÜNTÜLERİ STRES GİDERİCİ BİR KAYNAK"

Son araştırmalar, kedi içeriğini görüntüleyen insanların ruh hallerinin iyileştiğini gösterdi. Dr. Vitale "İnsanlar daha olumlu duygular yaşadılar ve daha sonra daha da enerjik hissettiler. Bu nedenle kedi içeriği bazı insanlar için stres giderici bir kaynak olabilir "dedi.

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