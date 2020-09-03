Kingston Data Traveler 70 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Kingston'dan USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip, taşınabilir ve hafif bir USB-C flash bellek: Data Traveler 70.

Kingston Data Traveler 70 Tanıtıldı!

Kingston Digital Inc.; dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve telefonlar gibi USB-C cihazlarla uyumlu olarak kullanılabilecek flash belleği Data Traveler 70'i piyasaya sürdüğünü duyurdu. USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip, taşınabilir ve oldukça hafif bir USB olan DT70 128GB'a varan kapasiteleri ile günlük kullanım için veri saklama alanını genişletmekten çok daha fazla avantaj sunuyor.

Kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ve her geçen gün ürün portföyünü güncelleyen Kingston yeni ürünü DT70 ile de USB-C girişlerine sahip cihazlarla uyumlu bir performan sağlıyor. USB 3.2 Gen 1 hızlarına sahip olarak geliştirilen DT70; USB 2.0'a göre 10 kat daha yüksek aktarım hızları sağlıyor. Kompakt ve yalın yapısıyla günlük kullanım için ideal olan bu flash bellek veri saklama alanını genişletmekten çok daha fazla performans sunuyor.

Kingston Data Traveler 70 DT70 Teknik Özellikleri

Kapasiteler*: 32GB, 64GB, 128GB

Boyutlar: 59,00mm x 18,50mm x 9,00mm

Ağırlık: 7g

Çalışma sıcaklığı: 0°C~60°C

Saklama sıcaklığı: -20°C~85°C

Uyumlu olduğu cihazlar : Windows® 10, 8.1, 8, Mac OS (v.10.10.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS™

Kingston Data Traveler 70 Fiyatı: 74 TL'den başlayan fiyatlarla bulunabiliyor.

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