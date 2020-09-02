Samsung, Yeni Tableti Galaxy Tab A7'yi Tanıttı. İşte Özellikleri ve Fazlası

Korona virüsünün dünya çapındaki etkisi nedeniyle tabletlerdeki satışlarda bir artış gözlenmişti. Bunun farkında olan Samsung, kullanıcılara yeni seçenekler sunmak istiyor. Güney Koreli firma, buradan hareketle yeni orta seviye tableti Galaxy Tab A7 2020'yi tanıttı.
Yeni Tab A7, 10,4 inç 2000x1200 piksel LCD ekranla geliyor. Galaxy S6 Lite'ta olduğu gibi Dolby Atmos destekli dört hoparlör sunan cihazda S Pen desteği bulunmuyor. Cihazın metalik arka yüzü, Tab S6 Lite'a benzeyen özellikleri arasında. Snapdragon 662 yonga setini kullanan cihaz, 3GB RAM, 32GB veya 64GB depolama ile geliyor. microSD ile 1TB ek depolama alanına sahip olabilen tablet, 7.040mAh kapasiteli pille geliyor ancak hızlı şarjı desteklemiyor.
Tabletin ön yüzünde 5MP, arka yüzünde ise 8MP'lik bir kamera bulunuyor. Android 10 ve One UI 2.5 ile gelen, koyu gri, gümüş ve altın renk seçenekleri sunan tabletin çıkış tarihi ve fiyatı henüz açıklanmadı.
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