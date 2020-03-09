The Last of Us, Sonunda TV Dizisi Oluyor

The Hollywood Reporter'ın bildirdiğine göre Naughty Dog'un yaratıcı direktörü ve yardımcı başkanı Neil Druckmann, Chernobyl yaratıcısı Craig Mazin ile, HBO için The Last of Us video oyununu temel alan bir TV dizisi geliştirmek için bir araya geliyor.
Druckmann ve Mazin, HBO'dan Carolyn Strauss (Game of Thrones, The Wire, The Sopranos) ve Naughty Dog başkanı Evan Wells ile beraber dizinin senaryosunu yazacak ve yapımcılığını üstlenecek. HBO ve Sony Pictures Television arasında, PlayStation Productions ile işbirliği içerisinde bir ortak yapım olacak olan The Last of Us, yeni kurulan firmanın geliştirdiği ilk dizi olacak.
THR'nin söylediğine göre HBO'nun dizisi, Druckmann tarafından yazılmış olan orijinal oyundaki olayları anlatacak ve 29 Mayıs'ta yayımlanması planlanan devam oyununu temel alan ek içeriğe de sahip olması mümkün. Dizi, muhtemelen 29 Mayıs'tan birkaç ay sonra gösterime girecek.
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