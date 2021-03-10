Klipsch Premium Hi-Fi Ses Sistemleri Türkiye'de!

Hi-Fi kalitesinde ürünler tasarlayan dünyaca ünlü kulaklık ve hoparlör üreticisi Klipsch, premium Hi-Fi ses sistemleri ürün gamıyla Türkiye'de. Klipsch'in High-End ürün gamının da distribütörlüğünü üstlenen Bircom tarafından ülkemizde satışa sunulacak olan Klipsch Hi-Fi ses sistem ürünleri kusursuz bir ses deneyimi sunmaya hazır.
Paul W. Klipsch'in 1946'da yarattığı efsanevi ses sistemleri markası Klipsch, Klipschorn® teknolojisi, el yapımı ve Hi-Fi kalitesindeki ürünleriyle tüm dünyada, her yaştaki müzik tutkunlarına uygun ürünler tasarlamaya devam ediyor.
Özgürlük, konfor ve performans denince akla ilk gelen markaların başında yer alan dünyaca ünlü kulaklık ve hoparlör üreticisi Klipsch'in ürün gamında yer alan Hi-Fi ürünler, kaliteli ve gerçek sese önem veren odyofiller ve müzik tutkunlarına özel bir ses deneyimi yaşatacak.
Sınıfının en verimli ve performanslı ürünleri
Klipsch sadece göz alıcı tasarımları ile değil aynı zamanda sunduğu performans ile de rakiplerinin bir adım önünde. Klipsch ile özdeşleşen Heritage ailesi üyelerinden el yapımı Forte IV Premium Ses Sistemi, zamansız ve şık tasarımı ile evinizin en güzel köşesinde yerini almaya hazır. Titanyum malzemeden üretilen yüksek frekanslı sürücüler geniş bir ses sahnesi yaratıyor.
Sesten ödün vermeyen odyofiller için tasarlandı
Tescilli Klipschorn® teknolojisiyle markanın özel "horn" sisteminin birleşmesinden ortaya çıkan eşsiz bir akustik! Klipschorn® AK6 Premium Ses Sistemi, tüm dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla öne çıkıyor. Klipsch'in en eski ürünlerinden olan sistem, en ileri teknolojiyle güncellenerek tamamen yeniden tasarlanan sürücüleriyle müzik dinleme keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor. Klipschorn® AK6 Premium Ses Sistemi, sesin doğruluğunu artıran ahşap kaplama tasarımıyla evde sinema keyfini bambaşka bir seviyeye çıkarmaya hazır.
İnanılmaz ses kalitesi, kompakt yapıyla buluşuyor
En üstün ses kalitesi böylesine kompakt bir tasarımla hiç buluşmamıştı! La Scala AL5 hoparlörler, Heritage serisinde Klipschorn®'un yanı sıra "horn" teknolojisini kullanan premium bir ses sistemi deneyimi sunuyor. La Scala'nın dikkat çeken en büyük özelliği ise sadece 1 watt'lık güç ihtiyacı ile bir konserdeki ses seviyesini sunabilmesi. Bu özelliğiyle rakipleriyle arasındaki farkı ortaya koyan sistem; odyofil kalitesindeki sesi olabilecek en iyi verimlilik ve performans ile biraraya getiriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın