Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman! Netflix paylaştı

Netflix film listesine yeni bir film eklenmeye hazırlanıyor. Yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'ın Netflix fragmanı yayınlandı. Filme Star Wars benzetmesi yapılıyor. Peki Space Sweepers filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
SPACE SWEEPERS KONUSU NEDİR?
Screenrant'ın haberine göre Space Sweepers, 2092 yılında uzayda geçen ve bir grup uzay hurdacısının hikayesine odaklanan bir film. Netflix Twitter sayfası NX'te yayınlanan cesur ama canlı tanıtım, Star Wars destanının meşhur olandan farklı olmayan büyük macera ve büyük özel efektler sergiliyor. Fragman boyunca gösterilen ve "Terminatör" lakaplı robotik ekip üyesi Updongie, filmdeki çıkış yapan karakterlerden biri olma potansiyeline sahip.
SPACE SWEEPERS NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2 saat 16 dakika uzunluğundaki Space Sweepers filmi 5 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.
SPACE SWEEPERS OYUNCULARI
Yönetmenliğini Sung-hee Jo'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor.
İŞTE SPACE SWEEPERS FRAGMANI
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