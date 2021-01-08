Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman! Netflix paylaştı

Yeni bilim kurgu filmi Space Sweepers 5 Şubat'ta Netflix'te gösterime giriyor ve Koreli gişe rekorları kıran film, ülkenin Star Wars olma potansiyeline sahip. İşte filme dair tüm detaylar...

Kore işi Star Wars filmi Space Sweepers'tan fragman! Netflix paylaştı

Netflix film listesine yeni bir film eklenmeye hazırlanıyor. Yüksek bütçeli bilim kurgu filmi Space Sweepers'ın Netflix fragmanı yayınlandı. Filme Star Wars benzetmesi yapılıyor. Peki Space Sweepers filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

SPACE SWEEPERS KONUSU NEDİR?

Screenrant'ın haberine göre Space Sweepers, 2092 yılında uzayda geçen ve bir grup uzay hurdacısının hikayesine odaklanan bir film. Netflix Twitter sayfası NX'te yayınlanan cesur ama canlı tanıtım, Star Wars destanının meşhur olandan farklı olmayan büyük macera ve büyük özel efektler sergiliyor. Fragman boyunca gösterilen ve "Terminatör" lakaplı robotik ekip üyesi Updongie, filmdeki çıkış yapan karakterlerden biri olma potansiyeline sahip.

SPACE SWEEPERS NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2 saat 16 dakika uzunluğundaki Space Sweepers filmi 5 Şubat'ta Netflix üzerinden yayınlanacak.

SPACE SWEEPERS OYUNCULARI

Yönetmenliğini Sung-hee Jo'nun üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda ise Daniel Joey Albright, Seon-kyu Jin, Song Joong-Ki, Milan-Devi LaBrey, John D. Michaels ve Kim Tae-ri gibi isimler bulunuyor.

İŞTE SPACE SWEEPERS FRAGMANI

Video KaldırılmışVideo Kaldırılmış

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

ASUS BUSINESS ExpertPC D5 Mini Tower D540MA

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
7 Ocak 2021 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Xiaomi cep telefonu sürprizi
6 Ocak 2021 BİM aktüel kataloğunda taşınabilir şarj cihazı, kulaklık ve birçok ürün...
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Günün En çok Okunanları
Samsung, Neo QLED TV'sini ve Güneş Enerjili Kumandasını Tanıttı
Windows, Daha Önce Hiç Bu Kadar Gerilememişti
MotoMobil Motosiklet ve Mobil Yaşam Araçları Fuarı Başlıyor
Windows 10'a Sürpriz Yenilik: Görev Çubuğuna Haberler Geliyor
Elon Musk'tan WhatsApp'ın yeni kararına tepki! "Signal'i kullanın"

 

 