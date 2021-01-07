Netflix'in yeni aksiyon filmi Outside the Wire'dan dikkat çeken fragman!

Netflix, orijinal içeriklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Netflix'in önümüzdeki günlerde yayınlayacağı yeni aksiyon bilim kurgu filmi Outside the Wire'dan ikinci fragman yayınlandı. Extraction ve The Old Guard'ın stüdyosunun bünyesinden çıkan filmin fragmanı nefesleri kesti.
OUTSİDE THE WİRE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Outside the Wire 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.
OUTSİDE THE WİRE OYUNCULARI
Outside The Wire'ın oyuncu kadrosunda Altered Carbon, The Falcon and The Winter Soldier, Synchronic gibi yapımların yıldızı Anthony Mackie'nin yanı sıra Game of Thrones ve Overlord ile tanınan Pilou Asbaek; House of Cards'tan tanıdığımız Michael Kelly; Black Mirror oyuncusu Damon Idris; Hail Caesar, Little Joe gibi yapımların yıldızı Emily Beecham ve Free Fire'dan tanıdığımız Enzo Cilenti bulunuyor.
OUTSİDE THE WİRE KONUSU
Bir drone pilotu olan Harp, zor bir görevle karşı karşıyadır. Tehlikeli bir askeri bölgeye gönderilen Harp'tan burada kıyamete neden olabilecek bir cihazı bulması istenir. Bir andoid subay ile birlikte çalışan Harp'ın cihazı yanlış kişilerin eline geçmeden bulması gerekir.
OUTSİDE THE WİRE FRAGMANI
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