Netflix'in yeni aksiyon filmi Outside the Wire'dan dikkat çeken fragman!

Aksiyon ve bilim kurgu türlerini harmanlayan Outside The Wire'ın fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. Başrolünde ünlü oyuncu Anthony Mackie'nin yer aldığı filmin fragmanı dikkat çekti. İşte Netflix'in yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Outside the Wire konusu, oyuncuları....

Netflix'in yeni aksiyon filmi Outside the Wire'dan dikkat çeken fragman!

Netflix, orijinal içeriklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Netflix'in önümüzdeki günlerde yayınlayacağı yeni aksiyon bilim kurgu filmi Outside the Wire'dan ikinci fragman yayınlandı. Extraction ve The Old Guard'ın stüdyosunun bünyesinden çıkan filmin fragmanı nefesleri kesti.

OUTSİDE THE WİRE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Outside the Wire 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak.

OUTSİDE THE WİRE OYUNCULARI

Outside The Wire'ın oyuncu kadrosunda Altered Carbon, The Falcon and The Winter Soldier, Synchronic gibi yapımların yıldızı Anthony Mackie'nin yanı sıra Game of Thrones ve Overlord ile tanınan Pilou Asbaek; House of Cards'tan tanıdığımız Michael Kelly; Black Mirror oyuncusu Damon Idris; Hail Caesar, Little Joe gibi yapımların yıldızı Emily Beecham ve Free Fire'dan tanıdığımız Enzo Cilenti bulunuyor.

OUTSİDE THE WİRE KONUSU

Bir drone pilotu olan Harp, zor bir görevle karşı karşıyadır. Tehlikeli bir askeri bölgeye gönderilen Harp'tan burada kıyamete neden olabilecek bir cihazı bulması istenir. Bir andoid subay ile birlikte çalışan Harp'ın cihazı yanlış kişilerin eline geçmeden bulması gerekir.

OUTSİDE THE WİRE FRAGMANI

Outside the Wire | Resmi Fragman | NetflixOutside the Wire | Resmi Fragman | Netflix
Outside the Wire'ın YENİ resmi fragmanına göz atın! Gözden düşmüş bir İHA pilotu olan Teğmen Harp (Damson Idris), emirlere karşı gelmesinin ardından ölümcül bir askerî bölgeye gönderilir. Burada Harp, bir kıyamet cihazının yerini asilerden önce bulmakla görevlendirilen android subay Leo'nun (Anthony Mackie) komutası altında çalışmaya başlar. Yönetmenliğini Mikael Håfström'ün üstlendiği Outside the Wire 15 Ocak'ta Netflix'te yayınlanacak. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 195 milyonu aşkın ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Outside the Wire | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial Yakın gelecekte bir savaş bölgesine gönderilen insansız hava aracı pilotu, bir nükleer saldırıyı durdurmak için çok gizli bir android subayla iş birliği yapar.

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