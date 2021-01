Netflix'in yeni aksiyon filmi Outside the Wire'dan dikkat çeken fragman!

Aksiyon ve bilim kurgu türlerini harmanlayan Outside The Wire'ın fragmanı Netflix tarafından paylaşıldı. Başrolünde ünlü oyuncu Anthony Mackie'nin yer aldığı filmin fragmanı dikkat çekti. İşte Netflix'in yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Outside the Wire konusu, oyuncuları....