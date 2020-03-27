Korona Virüse Karşı Harekete Geçmenin Tam Zamanı

Korona Virüs karşı verilen mücadele kapsamında alınan ciddi önlemlerle birlikte halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Birçok kişinin de bu süreçte evden çalışmasıyla birlikte uzmanlar, tedbirlere uyulursa salgının yayılımının kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.