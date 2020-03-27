Korona Virüse Karşı Harekete Geçmenin Tam Zamanı

Korona Virüs karşı verilen mücadele kapsamında alınan ciddi önlemlerle birlikte halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Birçok kişinin de bu süreçte evden çalışmasıyla birlikte uzmanlar, tedbirlere uyulursa salgının yayılımının kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.

Korona Virüse Karşı Evde Kal Ama Hareketsiz Kalma

Korona Virüs karşı verilen mücadele kapsamında alınan ciddi önlemlerle birlikte halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Birçok kişinin de bu süreçte evden çalışmasıyla birlikte uzmanlar, tedbirlere uyulursa salgının yayılımının kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.

Evde kalınan bu dönemde ise yeme alışkanlıklarının değişmesi, bilgisayar ve televizyon başında fazla zaman geçirmek hareketsiz kalmaya neden olabiliyor. Basit egzersizler ve evdeyken Help Steps adım ölçer uygulamasıyla günlük olarak atılacak adımlar, bireylerin daha sağlıklı ve zinde kalmasına yardımcı oluyor.

Sağlığın için evde adım at!

Hareketsiz ve durağan hayat stres faktörüyle birleşince hem beden hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Korona virüs salgını nedeniyle kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için tedbir amaçlı evde daha çok vakit geçirdiğimiz şu günlerde, hareketsiz kalmamak adına alabileceğimiz önlemlerle kaliteli bir zaman geçirmek mümkün hale geliyor.

Adımsayar bir sağlık uygulaması olan Help Steps, kullanıcıları gün içerisinde adım atmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda kişilerin kapalı mekanlarda attıkları adımları da sayma özelliğine sahip olan uygulama, sosyal sorumluluk anlamında da kişilere fayda sağlıyor.

Help Steps'i telefonuna yükleyen kullanıcıların attıkları her adım, kişinin hesabı içerisinde birikiyor ve günün sonunda çeşitli STK'lara ve kullanıcılara bağış sağlayacak iyilik adımlarına dönüştürüyor. Bireyleri sağlıklı yaşama teşvik eden uygulamanın kullanıcılara sağladığı adım bağış ekranında ise farklı kategoriler yer alıyor. Ana Yardım Dernekleri olarak adlandırılan bölümde; KIZILAYAHBAP PlatformuKANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİAKUT ve HAÇİKO yerini alıyor. Gönül Verdiklerim başlığı altında ise; UCİMDilsiz DostlarDünya İşitme Engelliler FederasyonuÇocuklar İçin Söylüyoruz ve ALS-MNH Derneği gibi önemli kurumlara bağış yapılabiliyor.

Sağ Duyu ekranında ise bireysel bir yararlanıcı yerini alıyor. Bu yararlanıcılar için belli bir adım bağışı hedefi konuluyor ve bu hedefe ulaşıldığında ihtiyacına göre belirlenen yardım işlemi gerçekleştiriliyor. Amaca ulaşıldığında Sağ Duyu ekranında bir sonraki fayda bekleyen yararlanıcı için yeni adım bağışı hedefi konuluyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Matebook D Test merkezimizde!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları neler?
Telefon, kulaklık, klavye, mouse, elektronikler nasıl hijyenik temizlenir?
BİM 27 Mart 2020 aktüel kataloğunda Meizu M6T cep telefonu sürprizi
Instagram, Corona Virüs konusunda bilgi kirliliğini önlüyor
Günün En çok Okunanları
Windows 10'lu PC'nizi hızlandıracak 4 ipucu!
Koronavirüsü yayan Süper Taşıyıcı nedir? Süper bulaştırıcıya dikkat!
İtalya'da 1 numaralı hasta ne diyor? Grafikler ne söylüyor?
Instagram'dan Yeni Co-Watching İşlevi
Microsoft, Corona Virüsü Nedeniyle Bazı Office 365 İşlevlerini Kısıtlıyor

 

 