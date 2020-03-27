Korona Virüse Karşı Harekete Geçmenin Tam Zamanı

Korona Virüs karşı verilen mücadele kapsamında alınan ciddi önlemlerle birlikte halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması gerekiyor. Birçok kişinin de bu süreçte evden çalışmasıyla birlikte uzmanlar, tedbirlere uyulursa salgının yayılımının kontrol altına alınabileceğini ifade ediyor.
Evde kalınan bu dönemde ise yeme alışkanlıklarının değişmesi, bilgisayar ve televizyon başında fazla zaman geçirmek hareketsiz kalmaya neden olabiliyor. Basit egzersizler ve evdeyken Help Steps adım ölçer uygulamasıyla günlük olarak atılacak adımlar, bireylerin daha sağlıklı ve zinde kalmasına yardımcı oluyor.
Sağlığın için evde adım at!
Hareketsiz ve durağan hayat stres faktörüyle birleşince hem beden hem de ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Korona virüs salgını nedeniyle kendi sağlığımız ve sevdiklerimizin sağlığı için tedbir amaçlı evde daha çok vakit geçirdiğimiz şu günlerde, hareketsiz kalmamak adına alabileceğimiz önlemlerle kaliteli bir zaman geçirmek mümkün hale geliyor.
Adımsayar bir sağlık uygulaması olan Help Steps, kullanıcıları gün içerisinde adım atmaya teşvik ediyor. Aynı zamanda kişilerin kapalı mekanlarda attıkları adımları da sayma özelliğine sahip olan uygulama, sosyal sorumluluk anlamında da kişilere fayda sağlıyor.
Help Steps'i telefonuna yükleyen kullanıcıların attıkları her adım, kişinin hesabı içerisinde birikiyor ve günün sonunda çeşitli STK'lara ve kullanıcılara bağış sağlayacak iyilik adımlarına dönüştürüyor. Bireyleri sağlıklı yaşama teşvik eden uygulamanın kullanıcılara sağladığı adım bağış ekranında ise farklı kategoriler yer alıyor. Ana Yardım Dernekleri olarak adlandırılan bölümde; KIZILAY, AHBAP Platformu, KANSERSİZ YAŞAM DERNEĞİ, AKUT ve HAÇİKO yerini alıyor. Gönül Verdiklerim başlığı altında ise; UCİM, Dilsiz Dostlar, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu, Çocuklar İçin Söylüyoruz ve ALS-MNH Derneği gibi önemli kurumlara bağış yapılabiliyor.
Sağ Duyu ekranında ise bireysel bir yararlanıcı yerini alıyor. Bu yararlanıcılar için belli bir adım bağışı hedefi konuluyor ve bu hedefe ulaşıldığında ihtiyacına göre belirlenen yardım işlemi gerçekleştiriliyor. Amaca ulaşıldığında Sağ Duyu ekranında bir sonraki fayda bekleyen yararlanıcı için yeni adım bağışı hedefi konuluyor.
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